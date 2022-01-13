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洛阳以“两个建设、三个改造”为重点 统筹推进文明创建和城市提质
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.12 08:19

石化新区家属院加装的电梯 洛报融媒记者 吕百营 摄

　　洛阳火车站新增400余个停车位，缓解周边车辆通行压力；瀍河区熙春片区改造提升完工，旧煤棚变成停车位；涧西区十号街坊修缮工程将于月底完工，苏式建筑将重新焕发活力……此类消息频繁见诸报端，彰显着我市城市提质工作的生动实践。

　　城市品质的提升，既看“面子”，也看“里子”。去年以来，按照市委、市政府城市提质“351”工作举措，我市以“两个建设、三个改造”(重大基础设施建设、社区服务设施建设，老旧小区改造、棚户区改造和市政微改造)为重点，统筹推进文明创建和城市提质，持续提升群众获得感、幸福感，实现文明创建和城市提质相得益彰。

　　建完善城市功能，提升群众幸福感

　　作为我市的重要窗口，洛阳火车站正重新焕发活力，大气美观的售票厅尽显现代唐风，400余个私家车停车位满足游客的出行需求，验票程序的优化让旅客无风雨取票、进站。

　　洛阳火车站曾于20世纪80年代重建。2018年，洛阳火车站综合交通枢纽南广场改造工程正式启动，进一步提升车站的功能与面貌，为旅客提供更加舒适的体验。

　　离洛阳火车站不远的西工区春晴路社区养老服务中心，修葺一新、功能齐全，可为老年人提供养老、娱乐、保健、健身等多项服务。智慧养老服务平台还可以提供定制服务，满足老年人的不同需求。

　　去年以来，我市既重视城市发展，推动机场、高铁、城市快速路等基础设施建设，抓好新能源汽车充电桩、加氢站等新基建建设；又聚焦社区服务，推动公共服务进社区，建设社区体育公园、养老服务中心等，满足群众的不同需求，解决群众的“急难愁盼”，让群众住得舒心、出行顺心。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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