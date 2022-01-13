明天是农历七月十五中元节，民间俗称“七月半”。佛教盂兰盆节、道教中元节都在“七月半”，很多地方会在此日焚香祭祖、祭奠亡魂。

明天是农历七月十五中元节，民间俗称“七月半”。佛教盂兰盆节、道教中元节都在“七月半”，很多地方会在此日焚香祭祖、祭奠亡魂。

有人说七月半是“鬼节”，其实不尽然。七月半本是民间庆祝初秋丰收、敬祖尽孝的传统节日。上古时期每逢此日，人们会祭祀祖先报告收成，感谢神灵和先祖庇佑。

佛教认为七月乃报恩月、吉祥月。佛教的“盂兰盆”是梵文音译，意为“救倒悬”，解救在地狱受苦的鬼魂。佛经中有“目连救母”的传说。相传，目连的母亲犯错下了地狱，目连在七月十五这天用盆子装满供果供养僧众，拯救地狱中的亡魂，帮母亲脱离了苦海。

道教认为，农历正月十五、七月十五、十月十五是天官、地官、水官的生日，对应上元节、中元节、下元节。“三官大帝”是天帝派驻人间的代表：天官正月十五赐福，地官七月十五赦罪，水官十月十五解厄。

中元节恰逢夏秋相交、阴阳交替。道教传说，地官于此日打开地狱之门，放鬼魂到阳间“探亲”觅食，找不到家的孤魂野鬼便在世间游荡。

另有传说，阎王七月初一打开鬼门，把鬼魂放到阳间觅食，待到七月末再关闭鬼门，让鬼魂集体返回阴间。

古人常在中元节祭祀、诵经、放河灯，超度亡灵。洛阳是中国佛教、道教的发源地，唐宋时期，每逢中元节，河洛地区的市面上有卖时鲜瓜果、冥器的，还有人在水上放河灯、到城外去上坟。

孔子曾“入周问礼”，来洛阳拜访道教祖师爷老子，但他不信鬼，“子不语怪、力、乱、神”“敬鬼神而远之”。

鬼听起来可怕，但从来没人见过。有些人比鬼更可怕，需擦亮双眼辨个清楚。(洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜)