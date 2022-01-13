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当好焦裕禄精神的捍卫者、传承者、践行者——洛阳师范学院马克思主义学院党委副书记朱玉晓谈传承弘扬焦裕禄精神
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.10 08:29

　　“中国共产党波澜壮阔的百年发展史也是中国共产党精神谱系的发展史。焦裕禄精神的深刻内涵具有普遍性意义和跨时代价值，在中国共产党精神谱系中有着重要地位。”洛阳师范学院马克思主义学院党委副书记朱玉晓表示。

　　从历史价值来看，焦裕禄精神矗立起一座共产党人改天换地、建设中华人民共和国的时代丰碑。到兰考任职后，焦裕禄忍着肝病折磨，带头查风口、探流沙、追洪水、钻草庵、进牛棚，与群众同吃同住同劳动，在漫天风雪中走村串户访贫问寒，带领全县人民战天斗地，在困难中闯出了一条希望之路。兰考的“治三害”行动极大振奋了全国人民在一穷二白的困顿中“建设一个新世界”的决心和勇气，鼓舞人们以极大的热情战胜严重经济困难，为社会主义建设奉献更大更多的力量。

　　从政治价值来看，焦裕禄精神生动彰显好干部标准、契合群众要求，推动中国共产党精神谱系薪火相传。焦裕禄精神在中国共产党精神谱系中树起了一面好干部的旗帜，持续激发党员干部一往无前、奋勇拼搏，成为党员干部在面对艰难险阻时的精神指引。

　　从实践价值来看，焦裕禄精神映照着人民对美好生活的向往，在全面建设社会主义现代化国家中发挥内在支撑作用。焦裕禄精神的实质是全心全意为人民服务，广大党员干部要传承弘扬焦裕禄精神，大力学习焦裕禄的“亲劲”，始终带着感情做事、带着责任做事；发扬“韧劲”，以“绳锯木断、水滴石穿”的劲头久久为功；鼓起“拼劲”，解放思想、探索创新，不断增强群众的获得感幸福感安全感。

　　朱玉晓表示，要深刻认识到焦裕禄精神在中国共产党精神谱系中的重要地位，在新时代大力传承弘扬焦裕禄精神，推动广大党员干部当好焦裕禄精神的坚定捍卫者、忠实传承者、自觉践行者。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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