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著书立说成美名 哲思风范启后人

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2022.08.10 08:18

　　近日，“河洛讲坛”系列讲座在市图书馆举行，郑州大学历史学博士、武汉大学中国哲学博士后崔波带来“邵雍的读书方法、学术思想和家国情怀”主题讲座。

　　邵雍，字尧夫，谥康节，是北宋著名的理学家、易学家、历史学家，名列北宋“五子”，主要著作有《皇极经世书》《伊川击壤集》等。崔波介绍，邵雍大致生活在宋真宗、宋仁宗时代，这一时代恰是宋代倡导读书最有力的一段黄金期。受时代风气所感染，邵雍自小热爱《周易》，认为学习《周易》不应当只引用讲解其辞句，贵在融会贯通，善于应用。他对数千年文明史有深入研究，对许多历史事件、历史人物都有独特看法。邵雍笃志好学，关心世事，潜心研究传统文化典籍，饱览经史百家著作。他的刻苦读书、不求闻达、著书立说、传道授业等均值得我们学习。

　　“邵雍文化具有十分丰富的内容，从体系上看，主要包括先天象数易学、理学思想、史学思想、文学思想、声韵学思想、生命哲学思想等，这些思想皆是独有风范，历代备受人所重视。”崔波说，以其史学思想为例，唐明邦先生就曾指出邵雍史学思想实则是对历史的综合哲思，认为他对中国历史，上自唐虞，下及五代，都有研究，厚今薄古，厚积薄发，创立皇帝王伯史论体系，探讨中国历史发展，品评王朝盛衰，臧否历史人物，编列中国历史年谱，自成一家之言。

　　当前，国内外学术界对邵雍《伊川击壤集》《皇极经世书》的研究已经形成了一定的规模，对挖掘邵雍文化的理论内涵、弘扬邵雍文化起到了一定的积极作用。针对邵雍文化展开深入整理与研究，在学术体系方面，不仅可以全方位地建构邵雍文化的学术研究体系，还对理解和把握中国传统哲学之先天象数易学等学术体系具有重要的意义；在话语体系建设方面，通过对邵雍文化的文本载体的普及化注解与生活化推广，对促进经典由学术话语向生活话语转变具有重要的实践创新意义。

　　崔波认为，河洛文化是黄河文化重要的组成部分，而邵雍又是河洛文化重要代表人物之一，因此，对邵雍文化的整理与研究对新时代讲好“黄河故事”大有益处。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 张谱）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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