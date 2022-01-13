“爱心大哥”赵玉峰：慷慨解囊 情暖困难学子

今年58岁的赵玉峰，是洛宁县兴华镇中心学校的一名教师。可在别人眼里，他还有另外的身份：他是慷慨解囊，常年无私资助贫困学生的“爱心大哥”；他是翻山越岭，跑遍洛宁县各个村镇，协助爱心志愿者团体将捐赠物资送到上万个家庭手里的“爱心邮差”。

今年58岁的赵玉峰，是洛宁县兴华镇中心学校的一名教师。可在别人眼里，他还有另外的身份：他是慷慨解囊，常年无私资助家庭经济困难学生的“爱心大哥”；他是翻山越岭，跑遍洛宁县各个村镇，协助爱心志愿者团体将捐赠物资送到需要帮助的家庭手里的“爱心邮差”。

“一到周末，我就步行或骑车，奔走各个村镇送爱心物资。”赵玉峰说，他跑遍了洛宁县的每个村镇，20多个账本清楚地记录着每一笔爱心物资的去向。10多年来，1200多名爱心人士和15个公益组织通过他，为1800多名家庭经济困难学生献上爱心。

起初，赵玉峰做公益是背着家人的。可他的工资却总是对不上账，且过年过节的时候经常有曾受到他帮助的学生来看望他，时间久了，家里人就全知道了。赵玉峰的妻子杜盘霞说，每当赵玉峰奔走各个乡村，送爱心物资的时候，她总会陪伴在赵玉峰左右，与他一起在公益之路上前行。

“父亲总说‘帮助别人，快乐自己’。”谈起自己做公益的起因，赵玉峰直言是受其父亲影响。他说，父亲当年考上大学后，家里条件并不好，是全村人资助他读完的大学。因此，父亲总是心怀感恩，叮嘱家人要多帮助别人。闲暇时，一家人总会围在父亲身边，听他讲红色故事，以及“受恩莫忘、施惠勿念”的家风故事。

赵玉峰(左三)在做志愿服务

在父亲的影响下，刚上班没多久的赵玉峰就开始从工资中挤出一部分资助学生，并把信息详细记录下来。多年来，这样的资料已能装满一个箱子。为了能帮助更多的人，赵玉峰对自己越来越“抠门”，不仅戒了烟，每年还要利用假期到工地打工，“就为了能多挣点儿钱做公益。”

同样的言传身教，也在赵玉峰家的下一代延续。赵玉峰说，他的两个儿子在上大学期间，利用假期勤工俭学，拿出部分工资捐赠出去。“我的父亲影响了我，我又能影响到自己的孩子，心里有种说不出的满足。”赵玉峰说，希望“帮助别人，快乐自己”的观念能够在家里一直传承下去。

与赵玉峰在公益之路上并肩前行的人越来越多：有他资助过的学生，有他在打工时认识的朋友，也有很多陌生人。去年，赵玉峰牵头成立了洛宁县志愿者联盟，他想通过组织将县里志愿者凝聚起来，不断壮大公益爱心力量。

“孩子是家庭的希望，帮助孩子，可以让更多家庭拥有希望。”赵玉峰说，能够在打理好自己“小家”的同时，为社会这个“大家”出一份力，他感到很有意义。（洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇 通讯员 亢惠民 文/图）