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瀍河区：整合利用学校体育资源 促进“全民健身”事业发展【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.09 11:32

　　“预备，跑！”8日下午，在瀍河区实验学校的操场上，随着一声号令，两个身影冲了出去。

　　发出号令的人是学校附近的居民高亚萱。她说，她在朋友圈看到学校为公众开放体育场地的消息后，她便带着两个儿子来操场进行体育运动。她的两个儿子平时都喜欢打篮球，可是附近公园里的篮球场，距离远，平时还总是“排不上队”。而学校在假期向公众开放体育场地，不仅离家近，而且设施完备，她感到非常方便。

　　“这里还给咱开空调呢！”44岁的戴超每当闲暇时，都会约着几个球友打篮球。平时他们都会在周边几个付费场地，打一场篮球。他说，付费场地需要预约，大家在一起打篮球通常会“临时起意”，凑到人时，没有场地，协调到场地，又凑不够人。想打一场酣畅淋漓的篮球比赛却很难“天时地利人和”。听说学校的篮球馆随时可以打篮球后，他已经连着好几天来这里了。

　　同样的事情也发生在瀍河区君河湾小学的操场上。尽管下着小雨，却没有浇灭操场上运动的人对足球的热情。趁着“中场休息”，记者采访了其中一位“球员”。

　　“这是标准的7人足球场地，踢半场下来直喘气。”46岁的李鹏坤说，足球场地特别难找，合适的足球场距离都不近。他平时本就喜爱运动，君河湾小学中足球场草皮新，“踩起来很舒服”。此外，其他运动的设施也很完备，他和朋友们踢完球后，还打算再去打一会儿乒乓球。“生命在于运动，你看我，46岁像26岁一样！”李鹏坤笑着说。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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