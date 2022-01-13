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即日起，隋唐大运河文化博物馆预约时间、进馆方式调整
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 隋唐大运河文化博物馆 2022.08.09 09:15

　　想参观隋唐大运河文化博物馆的小伙伴请注意！“隋唐大运河文化博物馆”微信公众号最新发布两则通知：即日起，隋唐大运河文化博物馆个人预约放票时间调整、团队进馆参观方式进行调整。快来看看！

关于个人预约系统放票时间调整通知

　　亲爱的观众朋友：

　　为全方位保证您的参观权益，我馆将于8月9日起将个人预约放票时间由0点调整为上午8点(即9日8点开放11日当天的票)，您可根据个人时间自行在微信公众号上预约。感谢您对隋唐大运河文化博物馆的支持！

　　2022年8月8日

　　隋唐大运河文化博物馆

关于调整团队进馆方式的通知

　　亲爱的观众朋友：

　　根据疫情防控要求，我馆实行全员实名制参观，隋唐大运河文化博物馆对团队进馆参观方式进行调整，由原来凭领队身份信息进馆参观更改为团队成员每人都需刷身份证进馆参观，请各团队预约时提交准确的人员名单，参观人员如有变动，需重新提交观众信息。感谢您对隋唐大运河文化博物馆的支持！

　　2022年8月8日

　　隋唐大运河文化博物馆
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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