老相机里装的不只是回忆，还有梦想

尽管在没有见到这部老相机前，记者已经在微信朋友圈里见识了它的精美，可当真正见到实物的时候，还是忍不住赞叹它的锃亮如新和厚重精致。

佐尔基-c相机

尽管在没有见到这部老相机前，记者已经在微信朋友圈里见识了它的精美，可当真正见到实物的时候，还是忍不住赞叹它的锃亮如新和厚重精致。

这部相机已经有60多岁了，它的主人是我市退休干部韦国，而老主人是韦国已故的父亲。近日，韦国和姐姐、我市著名画家韦娜，讲述了这部老相机背后的故事，饱含着对其父亲的深深怀念之情。

姐姐说：这部相机见证自己童年小公主的岁月

“打我记事起，家里就有这部苏联产的佐尔基相机，所以我推测它是1958年或1959年买的。”67岁的韦娜告诉记者，这部相机在60多年前，记录了他们全家的欢乐和荣耀。

那时，韦娜的父亲在中国人民银行洛阳分行任行长，他们一家住在老城东大街的单位家属院里。在她记忆里，自己三四岁时，父亲就常常拿这部相机给她拍照。

“当时别说普通家庭，就是很多单位都没有相机。”韦娜说，虽然她和弟弟都没打听过这部相机是多少钱买的，但从别人艳羡的眼光中，他们明白这是一件极其贵重的东西。

“我在生活中经常会成为父亲的拍照对象，他就爱拿着相机对我咔嚓咔嚓，有时我蓬头垢面没打扮他也拍。”韦娜说，自己从小就是父母宠爱的小公主，“我那时爱穿纱裙，骑小自行车，一到十字街多少人追着看。”

她儿时受人宠爱的小公主形象，也被这部相机定格在童年的岁月中。

姐姐说：印象最深的是因借相机父母闹别扭

韦娜说，父母是军人转业来到洛阳的，平日省吃俭用，对吃穿不讲究，可从高价购买相机这件事上，他们姐弟发现，父亲挺赶潮流的，而且还很有生活情趣。

“我也爱赶流行，有人说我时尚了一辈子，这一定是受父亲的影响吧。”韦娜笑着说。“可是，这部相机给我们家庭带来了许多欢乐，也带来了一些不愉快。”韦娜说，在她印象中父母没少为这部相机发生争执。

“父亲是单位的负责人，待人很大方，所以总有周围的邻居或朋友来借这部相机。”韦娜解释，因为相机在当年太珍贵了，母亲就主张可以给对方拍照但不要外借，可父亲总磨不开面子借出去，俩人没少为此拌嘴。

终于有一天，母亲的担心成了现实——归还的相机少了一个零件，用不成了。