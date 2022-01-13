宜阳县莲庄镇乡贤吴北军：让老乡们就近有活儿干 顾家又挣钱

8日，在宜阳县莲庄镇马回村洛阳鑫垛实业有限公司车间内，一条全自动面巾纸生产线马力全开，大卷的原料纸经压实、剪切、高温消毒、包装等环节，便化身一包包面巾纸“新鲜出炉”。
8日，在宜阳县莲庄镇马回村洛阳鑫垛实业有限公司车间内，一条全自动面巾纸生产线马力全开，大卷的原料纸经压实、剪切、高温消毒、包装等环节，便化身一包包面巾纸“新鲜出炉”。
8日，在宜阳县莲庄镇马回村洛阳鑫垛实业有限公司车间内，一条全自动面巾纸生产线马力全开，大卷的原料纸经压实、剪切、高温消毒、包装等环节，便化身一包包面巾纸“新鲜出炉”。
今年44岁的吴北军目前负责企业的生产经营。他说：“高中毕业后，我学过水电、干过质检，辗转多个地方，也攒了一些钱，总想着给老家干点事儿。”
此前，他返乡时看到村里不少人都外出打工，孩子们大多是丢给家里老人带。“这样不行，咱村里也得有自己的产业，让老乡们就近有活儿干，顾家又挣钱。”带着这样的想法，他多方考察市场，最终决定在家乡成立一个纸制品生产企业。
在吴北军看来，这个项目门槛低、工人上手快，且产品属于消耗品，需求量大、没有淡旺季，可以保证工人收入稳定。当时，吴北军将企业交由哥哥管理，自己则继续外出经营自己的生意。
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