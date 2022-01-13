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陶湾镇的“移民”艺术团
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.05 09:01
陶湾镇的“移民”艺术团

　　昨日，在栾川县陶湾镇伊河源小区，戏曲、歌曲、舞蹈、武术等多个精彩节目轮番上演，让整个小区沉浸在一片欢声笑语中。不寻常的是，节目的表演者多数不是本地人，而是来自郑州、开封、洛阳市区等地的“移民”。

　　“栾川山美、水美，民风质朴，尤其是空气清新、夏季凉爽，适合养老，来了就不想走。”说这话的是此次演出的节目编导李红霞。几年前，她受朋友的邀请来栾川旅游，一下子就爱上了这里的好山好水，于是决定常住于此，并在陶湾镇伊河源小区买了房子，每年夏天到此居住。

　　“我们团的成员很多都跟我情况一样，从外地来栾川玩，对栾川‘一见钟情’。”李红霞说，这些年，小区里的居民越来越多，大家各有才艺和特长，于是成立了“陶湾伊河源艺术团”，学习彼此的才艺特长，过着“悠然见南山”的生活。

　　独乐乐不如众乐乐。目前，“陶湾伊河源艺术团”的成员们商量着要把社区里浓浓的文艺气息吹到栾川的各个角落。“哪里需要节目，我们就去哪里表演。”擅长演奏乐器的刘建生说，住在栾川，绿树成荫、花草点缀、空气清新，让他对艺术的热爱更进了一步。

　　除了演出，这群外地“移民”还经常在社交平台上宣传栾川的美。“这里的景观每天都不同，我把这些美景记录下来，发在微信朋友圈。远在大城市的亲戚朋友们可羡慕了，他们都说我生活在仙境当中。”该艺术团成员刘阿姨骄傲地说。

　　陶湾镇党委副书记宋焱国说，如今，留在这里的外地人已不单是陶醉于这里的美景，居民之间的温情、社区浓厚的文化氛围也都深深地影响着他们。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 侯豫炯 姜莎莎 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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