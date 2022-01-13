孟津、偃师通报部分区域核酸检测结果

7月31日，偃师主城区区域集中核酸检测全部完成采样，检测结果均为阴性。当天，孟津区在南北主城区和麻屯、朝阳两镇镇区开展了区域核酸检测，检测结果全部为阴性。

孟津关于部分区域核酸检测结果的通告

根据市新冠肺炎疫情防控指挥部要求，我区于7月31日在南北主城区和麻屯、朝阳两镇镇区开展了区域核酸检测。在广大居民群众的有力支持配合下，此次区域核酸检测工作已顺利完成，检测结果全部为阴性。

当前省内外本土疫情呈现多点散发、多地频发的态势，疫情防控形势依然严峻复杂，希望广大居民群众进一步增强防控意识，主动配合防控措施，全力巩固我区来之不易的疫情防控成果。

洛阳市孟津区新冠肺炎疫情防控指挥部办公室

2022年7月31日

（来源：孟津发布）