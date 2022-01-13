务必引起警惕 洛阳疾控专家最新提醒！

7月27日，开封杞县报告一例阳性感染者，其行程轨迹涉及4市7县的数十个乡镇，存在较高的疫情传播风险。

7月27日，开封杞县报告一例阳性感染者，其行程轨迹涉及4市7县的数十个乡镇，存在较高的疫情传播风险。洛阳疾控专家就该感染者行程轨迹，为您梳理此番疫情风险关键点，同时发布重要提醒！

杞县发布的感染者行程轨迹显示，7月18日，该男子自驾到杞县西寨乡以及邻近商丘民权县的9个乡镇，到当地手机店洽谈手机配件业务。7月19日至7月26日，该男子又先后在开封杞县，商丘民权、柘城、睢县，周口鹿邑、扶沟，许昌鄢陵等地的数十个乡镇洽谈相关业务，并在部分途经的乡镇、县城就餐住宿。

可以明确看到，确诊前的一周时间内，该男子多次出入人员密集场所，除手机店外，还多次到饭店、宾馆以及医院等场所。但其间在7月24日于周口鹿邑做过一次核酸检测，最后一次为7月26日，在杞县进行核酸检测，次日被诊断为无症状感染者。

就在27日，杞县已紧急划定3个中高风险区。目前，当地并未透露更进一步的流调信息，但梳理该感染者的行程不难发现，其与7月23日开封兰考报告的一例感染者一样，都在7月19日去过商丘民权县北关镇，一定程度上属于时空伴随人员。

“如果杞县该名阳性感染者是一名超级传播者，那疫情的传播扩散将不堪设想。”洛阳市疾控中心传染病预防控制专家朱鑫说，我们一再强调，当一个地方发生疫情，且通报感染者行程轨迹后，与感染者有相同轨迹的人员就应立即报备并及时进行核酸检测，这样才能及时筛查发现并阻断疫情传播。

朱鑫说，该感染者有一定的个人防护意识，但还不够强，他属于跨地区流动人员，需要及时报备和核酸检测，“在频繁流动的情况下，不论是否到过涉疫地区，都应每天做一次核酸检测。”

朱鑫再次提醒，我市31类重点人员以及有市域外旅居史的来返洛人员，都应遵守当前的疫情防控政策，按时按次完成必要的核酸检测，这样才能共同守护我们来之不易的防控成果。

洛阳市疾控中心也发布相关提醒

●主动报备。7月22日以来，凡是有市域外旅居史的来(返)洛人员，请立即向居住地所属社区(村)、工作单位或居住宾馆报告，并配合落实完成“三天两检”、医学观察等疫情防控措施。

●严格落实“三天两检”。近7日内有低风险区(中高风险区所在县、市、区、盟的其他地区)旅居史的来(返)洛人员，请立即向目的地社区(村)、单位、酒店报备，严格落实“三天两检”，并做好健康监测。

●非必要不前往疫情发生地。密切关注疫情及中高风险地区信息，非必要不前往中高风险地区及其他涉疫地区。

●积极开展健康监测。关注个人和家人的身体健康状况，一旦出现发热、咳嗽、咽痛、乏力、嗅(味)觉减退、腹泻等症状，请及时佩戴口罩前往就近的医院发热门诊就诊和排查，并如实告知个人旅居史、活动史和接触史，就医途中避免乘坐公共交通工具。

●主动接种新冠疫苗。请3岁以上无接种禁忌的人员，尤其是60岁以上老年人，尽快完成新冠疫苗全程接种。符合加强针接种条件的人员，尽可能进行1剂次同源或序贯加强免疫接种。

●严格遵守防疫规定。请广大市民严格遵守我市常态化疫情防控措施，进入商场、超市、酒店、影剧院、地铁、机场等公共场所时，科学佩戴口罩，主动扫码入内，配合“场所码”扫码核验。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 梁秀梅）