洛阳市委召开专题会议

26日，市委召开专题会议，研究旅游公路建设、隋唐洛阳城天街遗址保护展示和孟津开发区化工园区发展工作。

市委召开专题会议

研究旅游公路建设、隋唐洛阳城天街遗址

保护展示和孟津开发区化工园区发展工作

江凌主持 徐衣显、杨骁参加

26日，市委召开专题会议，研究旅游公路建设、隋唐洛阳城天街遗址保护展示和孟津开发区化工园区发展工作。市委书记江凌主持会议。

为加快补齐南部地区交通短板，整体提升伏牛山区旅游公路建设水平，我市将规划建设以自驾景观廊道为主的高品质旅游公路，贯通连接伏牛山区域旅游景区和美丽乡村。会议听取了项目规划建设及融资方案情况汇报，并就路线规划、服务配套、景观提升等具体问题进行深入研究讨论。

会议指出，伏牛山区最具价值的资源是生态资源，最有前景的产业项目是全域旅游。随着我市南部高速路网的日趋完善，游客“快进、快出”的交通问题基本解决。加快规划建设伏牛山旅游公路，是打造“慢游”交通体系的重要支撑，对于促进伏牛山旅游资源开发、带动乡村全面振兴具有重要意义。各级各部门要统一思想认识，充分做好项目规划前期研究，详细开展旅游资源调查，系统谋划旅游业态，认真梳理重点片区，引入“TOD(以公共交通为导向的发展模式)”理念，以国省干线公路构筑大环线，以旅游公路形成小环线，突出景观性、兼顾通达性、强化体验感，真正通过旅游公路建设提升旅游业态、优化旅游布局。要坚持高标准规划设计，聚焦重点旅游片区，精心设计“精彩路段”，不断放大集聚效应；强化旅游公路竖向断面研究，尊重地形地貌，因地就势营造高低错落、蜿蜒起伏的景观效果；分级布局旅游驿站，打造中心驿站、中等驿站和小型驿站相互配套、功能完善、高效运营的服务体系，为游客带来更加便捷舒心的旅游体验；注重宣传推广效果，挖掘讲好“伏牛故事”，着力打造叫得响、传得开的旅游公路品牌。要加强组织实施，坚持统分结合，在全市统一规划设计、统一建设标准、统一争取支持的基础上，明确县级主体责任，突出各自地域特色，推进项目尽快落地。要加大涉农资金整合投入力度，积极争取政策性资金支持，对接引入社会资本参与经营性项目运营，多措并举破解项目融资问题，确保首期旅游公路今年动工、明年投用。

会议听取隋唐洛阳城国家遗址公园天街遗址保护展示提升工作推进情况等汇报。会议强调，隋唐洛阳城是洛阳最具核心竞争力的文旅品牌。要按照打造“城市客厅”的标准，着力推进定鼎门广场至应天门沿线的天街遗址保护展示贯通提升、天津桥遗址保护展示等重大文旅项目建设，加快恢复古都中轴线气象。要按照“保护性展示”的定位，进一步优化天街御道、两侧里坊、天津桥等重要节点保护展示方案，着力打造全新的高品质城市公共空间，更好展示空间环境、传承弘扬文化。要按照国家遗址公园3.0版本的理念，深入研究遗址公园建筑形态，积极融入文旅文创业态，因地制宜布局沉浸式体验项目，有效提高游客对洛阳古都的辨识度和认同感，塑造洛阳最具特色的文化名片。

会议听取孟津先进制造业开发区化工园区发展情况汇报。会议指出，要聚焦龙头企业和重点项目落地，进一步细化孟津石化园区规划方案，积极向上对接，完善要素保障，优化配套功能，为百万吨乙烯等项目落地奠定坚实基础。要抓好园区建设运营，孟津区履行好主体责任，尽快组建工作专班，明确投资运营主体，落实封闭式管理要求，不断提升化工园区运营管理水平。要落实市委市政府十大重点产业集群建设要求，紧盯电子化工材料集群，抓好上下游产业精准招商，筛选优质项目，推动电子化工材料产业集群做精做细、做大做强。

徐衣显、杨骁、王军、张玉杰、杨劭春、魏险峰等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)