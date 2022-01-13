今日起，《故纸唐华——唐诗古籍散叶展》免费对公众开放

在现存的五万多首唐诗中，有五千多首是描写洛阳的，所以有人说隋唐洛阳城是一座“唐诗之城”。

在现存的五万多首唐诗中，有五千多首是描写洛阳的，所以有人说隋唐洛阳城是一座“唐诗之城”。

记者从隋唐洛阳城国家遗址公园了解到，19日起，《故纸唐华——唐诗古籍散叶展》免费对公众开放，旨在以唐诗、古籍两大文化符号为媒介，近距离向观众展示唐诗之美、古籍之美，以及隋唐洛阳城这座“诗城”之美。

从印刷技术、字体风格、版式风貌、纸张、装帧等方面近距离观看古书已足够震撼夺目，更绝的是，现场还能看到武则天夏日游石淙诗并序拓片、宋太宗抄写的《登黄鹤楼》诗、清代时邻国日本刻印的唐诗诗集！

据悉，19日起，《故纸唐华——唐诗古籍散叶展》展出于应天门美术馆，展览门票免费。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 实习生 刘淼淼 文/图 通讯员 赵奕鼎)