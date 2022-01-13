文化和自然遗产日 丰富活动等您参与

6月11日是文化和自然遗产日。昨日，记者从市文物局及各博物馆(纪念馆)获悉，我市2022年文化和自然遗产日主题活动将于11日在隋唐大运河文化博物馆、汉魏洛阳故城铜驼街北阊阖门前广场举行，偃师区设分会场。

6月11日是文化和自然遗产日。昨日，记者从市文物局及各博物馆(纪念馆)获悉，我市2022年文化和自然遗产日主题活动将于11日在隋唐大运河文化博物馆、汉魏洛阳故城铜驼街北阊阖门前广场举行，偃师区设分会场。

届时，隋唐大运河文化博物馆将举行“芒种快闪”活动，汉魏洛阳故城铜驼街北阊阖门前广场将举行第一届“客家先民首次南迁”活动、“行走洛阳，读懂中国”考古现场系列直播活动。另外，我市多家博物馆(纪念馆)将通过线上、线下的方式，开展形式多样的展览、文博知识讲座论坛、博物馆研学等丰富活动。

以下为部分精彩活动——

洛阳博物馆

活动主题：畅游洛博 共享欢乐——文化和自然遗产日研学活动

活动时间：6月11日15：00

活动内容：带领青少年走进河洛文明展厅，了解十三朝古都洛阳的历史变迁和青铜器、陶器、玉器等的相关知识，感受河洛文化的独特魅力。

八路军驻洛办事处纪念馆

活动主题：“非遗传承爱国情怀”体验传统文化活动

活动时间：6月11日9：30至11：00、15：30至17：00

活动内容：活字印刷体验，在游戏中感受反字刻写、拣字排版的工艺，了解上墨刷印工序。

古法造纸体验，通过制作纸浆、创意绘画等内容了解古人造纸的工序和技法。

古风汉服折纸，感受传统服装的古典美。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 仵荣全)