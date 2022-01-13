隋唐洛阳城国家遗址公园5月5日、5月8日临时闭园

隋唐洛阳城国家遗址公园(应天门、明堂天堂、九洲池)将在2022年5月5日(周四)和5月8日(周日)临时闭园。
隋唐洛阳城国家遗址公园(应天门、明堂天堂、九洲池)将在2022年5月5日(周四)和5月8日(周日)临时闭园。
刚刚，记者从隋唐洛阳城国家遗址公园了解到，根据洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部通告要求，为配合洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部关于开展全员核酸检测的工作部署，隋唐洛阳城国家遗址公园(应天门、明堂天堂、九洲池)将在2022年5月5日(周四)和5月8日(周日)临时闭园。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 赵奕鼎 文/图)
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