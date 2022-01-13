隋唐洛阳城推出“我在宫里修古籍”招募活动

即日起，隋唐洛阳城特别推出“我在宫里修古籍”招募活动，一场守护文物计划正在进行中！

作为文物，古籍是文明传承的重要载体，是民族同胞的集体记忆。目前全国现存古籍5000多万册(件)，有1000多万册(件)亟待抢救性修复，推进新时代古籍工作迫在眉睫。而做好古籍保护与传承，不仅可以守住文化宝藏，更有利于增进亿万国民的民族自豪感和文化自信力。

即日起，隋唐洛阳城特别推出“我在宫里修古籍”招募活动，一场守护文物计划正在进行中！

重磅好消息！参与活动即可免费逛应天门+免费体验古籍修复

活动参与方式：

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招募数量有限，先到先得！

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进新时代古籍工作的意见》，要求加强古籍抢救保护、整理研究和出版利用，促进古籍事业发展，为实现中华民族伟大复兴提供精神力量。而隋唐洛阳城作为洛阳最具核心竞争力的文旅品牌，在最美的五月，以“博物馆的力量”展现隋唐洛阳城深厚的文化底蕴，助力叫响“盛世隋唐”品牌，打造独具魅力的隋唐文化标识。

文物好，文博兴。守护文物是时代赋予我们的神圣使命，而让更多的文物说话、让历史说话、让文化说话，才能在守护中发展、在发展中守护的基础上留住历史根脉。隋唐洛阳城聚焦文物散发的独特魅力和独有价值，在传承中解读历史文化，守护遗址保护，再现千年文脉！

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这些古籍文物等你来守护