22日，市政府、洛龙区分别与海澜集团签署合作协议，洛阳将携手海澜集团，在现代化服装制造、服装供应链发展、乡村振兴等领域开展全方位、深层次、多元化的战略合作。

市政府、洛龙区分别与海澜集团签署合作协议

在洛布局服装供应链产业基地

打造具有重要影响力服装产业集群

江凌与海澜集团领导周立宸、周建平举行工作会谈 徐衣显出席

海澜集团服装供应链产业基地落户洛阳！22日，市政府、洛龙区分别与海澜集团签署合作协议，洛阳将携手海澜集团，在现代化服装制造、服装供应链发展、乡村振兴等领域开展全方位、深层次、多元化的战略合作。

市委书记江凌与海澜集团党委书记、董事长周立宸，海澜集团创始人周建平举行工作会谈并出席签约仪式。市长徐衣显，海澜集团党委副书记、副总裁江南出席。

江凌对海澜集团一行来洛表示欢迎，对海澜集团在洛布局产业基地表示祝贺。他说，海澜集团成立30多年来，始终专注实体经济，高度重视产品研发，品牌营销优势明显，品牌形象深入人心，是国内男装行业的领军企业。进入新发展阶段，市场主体的投资取向正加快由以成本为取向的产业转移向以市场为取向的产业布局转变。洛阳地处中原腹地，产业基础好、产业素养高、配套能力强、交通区位优、文化底蕴深，相信此次海澜集团选择在洛布局产业基地，必将是一次双赢之举。洛阳将只争朝夕，提高效率，为海澜集团在洛投资兴业营造一流环境、做好服务保障，全力做好企业“围墙”外的事，让海澜集团一心一意搞建设、谋发展，助力海澜集团向世界500强稳步迈进。

周立宸、周建平表示，规划建设服装供应链产业基地，是海澜集团“十四五”时期的一项重要战略布局。洛阳是历史文化名城和老工业基地，在交通区位、产业基础、市场潜力等方面具有显著优势，海澜集团看好洛阳的未来发展。在此次合作洽谈中，海澜集团充分感受到了洛阳市区两级党委政府高效务实的工作作风和良好的营商环境，更加坚定了落户洛阳、深耕洛阳的决心和信心。海澜集团将发挥自身优势，积极与洛阳构架更加紧密的伙伴关系，为洛阳建设发展作出更大贡献，努力实现合作共赢。

海澜集团是一家以服装为主，工业互联网、文体旅多元化发展的现代化大型企业集团，旗下拥有国民品牌海澜之家的知名品牌。多年来，海澜集团致力于实体经济发展，坚持用高科技改造和提升传统服装产业，是中国服装业通过国家科技部和中科院“双高”认证的国家重点技术企业，在中国服装行业销售、利润双百强排名中连续多年蝉联冠军。

此次，海澜集团服装供应链产业基地选址在洛龙区，总投资20亿元，将建设25万平方米的生产基地，购置具有国内外先进水平的智能生产线、智能化仓储及配套设备，积极打造一流的“智能工厂”。该项目计划分两期建设，主要产品包括西装、西裤、夹克、休闲服、衬衫、T恤等，建成投产后可直接提供约28000个就业岗位，产值超150亿元。同时，海澜集团还将与洛阳携手，按照产业集群发展理念，在“延链、补链、强链”上作文章，积极促进上下游服装产业集聚，打造在国内具有重要影响力的服装产业集群。

王军、张玉杰、魏险峰等参加会谈及签约活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)