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全省唯一！洛阳高新区获评五星级国家新型工业化产业示范基地
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.21 19:28

　　21日，记者从洛阳市工信局获悉，工信部日前公布2021年国家新型工业化产业示范基地发展质量评价结果，在全省进入评价的13家示范基地中，洛阳国家高新技术产业开发区(节能环保装备)被评为五星级示范基地，系全省唯一一家。这也是洛阳高新区连续第二年获此评价。

　　作为国内为数不多的“五大国家战略”叠加实施区域，洛阳高新区去年地区生产总值同比增长4.9%，工业投资同比增长17.9%，规模以上工业企业增加值同比增长10.1%，规模以上工业企业工业总产值同比增长20%，利润总额同比增长58%。

　　依托洛阳雄厚的工业基础和丰富的科技资源，洛阳高新区已初步形成以智能装备、电子信息、新能源材料、生物医药为主导的“3+1”现代产业体系。在节能环保装备领域，该区打造了集关键零部件、机器人、智能成套装备等于一体的机器人及智能装备产业集群，构建了包括氢能与储能、锂电池、充电桩、新能源装备等在内的产业链条，并拥有水泥纯低温双压余热发电装备、辐射玻璃加工装备、薄膜太阳能玻璃加工装备等多款节能环保装备，相关产品技术水平先进，市场占有率居全国乃至全球前列。

　　经过多年发展，国家新型工业化产业示范基地已成为工业经济发展的“排头兵”、协同创新的“先锋队”、数字化转型的“试验田”，是我国工业经济高质量发展的重要支撑力量。其质量评价包括产业实力、质量效益、创新驱动、绿色集约安全、融合发展、发展环境等6方面的综合评定，从一星到五星，星级越高，表示发展质量越好。此次全国共评定五星级示范基地28家。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 王鹏 汪冰冰）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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