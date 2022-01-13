到2025年，洛阳将打造百亿级生物疫苗产业集群

创新提速。全省首个基因检测试剂盒GMP研发生产基地在洛建成投产。项目计划总投资1.2亿元，将打造体外诊断试剂盒从研发、生产、注册到上市销售的全产业链。

创新提速。全省首个基因检测试剂盒GMP研发生产基地在洛建成投产。项目计划总投资1.2亿元，将打造体外诊断试剂盒从研发、生产、注册到上市销售的全产业链。

载体落地。洛阳恒恩医学检验实验室近日举行启动仪式，可围绕临床生化、临床免疫、临床微生物等提供丰富检验项目，计划3年内实现检测项目2800项以上。

生物医药产业是21世纪创新最为活跃、影响最为深远的新兴产业。根据《洛阳市生物疫苗产业集群发展实施方案》，洛阳将积极发挥洛阳动物疫苗和诊断试剂产业优势，加快打造百亿级生物疫苗产业集群，推动生物医药产业高质量发展。

到2025年整体产业规模突破100亿元

作为创新河南版图上的“关键一角”，由普莱柯生物牵头组建的省动物疫苗与药品产业研究院当前建设正酣。通过全力推进P3实验室建设，该产研院将对全省重大动物疫病新型疫苗研发与产业化工作形成重大支撑，以此推动生物医药产业实现跨越式发展。

瞄准新发突发传染病领域，围绕重大动物疫病疫苗、体外诊断试剂、检验医疗器械等重大产业风口，洛阳将坚持科技创新引领，打造在全国具有重要影响力的生物疫苗特色产业集群，力争到2025年——

产业规模不断壮大。整体产业规模突破100亿元，年均增速达到58%。

新产品开发取得突破。建设各类创新平台50个，在重大动物疫病防控用疫苗、宠物疫苗、大环内酯类化学新结构药物等方面实现新技术突破和新产品开发。

产业链条逐渐完善。生物制品原料和检验医疗设备元器件、疫苗、诊断试剂与仪器、兽用预防及治疗药品全产业链重点“风口”产品谱系齐全。

带动作用显著提升。推动生物疫苗产业在全国抢占更大市场份额，全产业新增就业人数达3000人，累计实现利税总额超30亿元。