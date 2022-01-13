完善专班架构细化职责目标 打造链条完备的航空装备产业集群

近日，市人大常委会党组副书记、副主任王琰君主持召开航空装备产业工作推进会，学习《洛阳市航空装备产业集群发展实施方案》，研究部署推进航空装备产业集群发展有关事宜。

近日，市人大常委会党组副书记、副主任王琰君主持召开航空装备产业工作推进会，学习《洛阳市航空装备产业集群发展实施方案》，研究部署推进航空装备产业集群发展有关事宜。

将航空装备产业列入十大产业集群，建立工作专班，加快产业集聚发展，是市委、市政府立足洛阳实际、顺应发展、着眼未来做出的重大举措。会议指出，要提升站位、狠抓落实，围绕“打造国际领先、国内一流航空装备产业集群”的定位，完善专班组织架构，明确细化各专班成员单位、各园区、各县区的工作职责，形成推动产业集群发展的强大合力。要完善工作方案，科学规划建设航空装备产业园区，细化产业发展、园区建设、项目推进、招商引资的近期中期远期目标任务，尽快组建产业联盟，形成专班、联盟、小组、园区共同推动产业发展的机制。要聚焦关键环节，围绕我市航空装备重点项目、急需的行业类别，一手抓骨干企业技改创新、扩能提升，一手抓现有企业配套协作，加大招商引资力度，建设链条完整的配套产业基地，实现产业集聚发展。要优化营商环境，组建政、银、企、税合作平台，建立“清单”管理制度，制定具体管用的支持政策，为企业提供便捷高效的贴心服务。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 梁火砺）