洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市委召开专题会议 部署经济运行和优化营商环境工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.19 18:01

市委召开专题会议
部署经济运行和优化营商环境工作
江凌讲话 徐衣显、杨骁参加

　　19日上午，在收听收看全省上半年经济运行调度暨优化营商环境工作电视电话会议后，市委召开专题会议，对贯彻落实省委省政府部署要求，着力稳定经济运行、持续优化营商环境进行安排部署。市委书记江凌出席会议并讲话。

　　江凌指出，今年以来，全市加强经济运行调度，积极应对经济下行压力，经济运行实现稳中求进、稳中趋好。成绩来之不易，必须进一步增强信心、保持定力，抢抓机遇、攻坚克难，奋力推动经济社会发展取得更好成绩。

　　江凌强调，稳增长促发展必须抓住关键。要着力提振企业信心，扎实开展“万人助万企”活动，落实好助企纾困政策，既帮助企业解决实际问题，又帮助企业把握政策、转变观念、拓宽视野、对接资源，有效应对困难、加快发展步伐。要着力抓好风口产业发展，因地制宜选准产业风口，既抓好新能源、新材料等工业领域风口，又顺应新发展阶段消费新趋势，抓好特色种养、文旅等领域风口，加快实现换道领跑、弯道超车。要着力推动项目落地，积极对接政策性资金，加快推进政府主导重点项目建设，千方百计扩大有效投资。要着力促消费，紧盯线上消费、文旅消费、新能源汽车消费等消费热点，开展促消费活动，激发群众消费意愿，更好发挥消费对经济增长的基础性作用。要树牢安全发展理念，高效统筹疫情防控和经济社会发展，抓实抓好防汛工作，着力防范化解各类风险，确保疫情要防住、经济要稳住、发展要安全。

　　江凌强调，要用好改革关键一招，加快推动行政审批制度改革和要素市场化配置改革，提高行政效率，建设廉洁政府，持续打造市场化法治化营商环境，吸引更多企业和社会资本来洛投资。要坚持问题导向，奔着问题去、盯着问题改，加快推进全流程审批事项进大厅，推动审批服务事项标准化、窗口化、智慧化、便民化，更好满足企业和群众办事需求。要树立变革思维，勇于创新求变，突破传统观念，扭转把关思维，加快推动行政审批等各领域改革由“跟随式”向“引领式”迈进。要强化担当精神，牢固树立鲜明的选人用人导向，建立健全容错免责机制，激励保护党员干部担当作为。

　　徐衣显、杨骁、李新建、王军、孙延文、魏险峰、贺敏、韩治群、任丽君、曲海滨、吴志军等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 河边观景 古城游乐
    河边观景 古城游乐
    河边观景 古城游乐
        夏夜，微凉的晚风拂面吹过，一些具有独特夜景的去处备受市民青睐。今天的就为您介绍市区一处公园和一处夜游...
  • ·司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
  • ·一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
  • ·隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
    		•
    		 
    新闻排行
  • 我省2022年普通高招本科一批投档线公布
  • 减税降费、支持创业、扩大招聘……洛...
  • 河南昨日新增本土无症状感染者45例
  • 洛阳市委常委会召开会议
  • 徐衣显到杜康控股伊川生产基地调研
  • 徐衣显主持召开专题会议研究开发区改...
  • 偃师、孟津、伊川等县区2022年普通高...
  • 收藏！洛阳地铁优惠卡办理时间来了
  • 进军中医药领域 打造大健康产业
  • 洛阳着力加快伏牛山区域乡村旅游发展 ...
    		•
    百姓呼声
    外省低风险地区人员入洛执行什么政策？
    会盟镇到龙门高铁站直达公交车怎么撤销了
    精彩图片
    电线杆长出“蜘蛛网” ...
    洛阳迪赛机械设备有限...
    沉浸式研学 感受书法魅力
    洛阳中科GMP研发生产基...
    精彩热帖

    洛浦晨景

    河洛古城夜景

    映日荷花红

    核桃个大挂枝头
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605