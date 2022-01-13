洛阳市委召开专题会议 部署经济运行和优化营商环境工作

19日上午，在收听收看全省上半年经济运行调度暨优化营商环境工作电视电话会议后，市委召开专题会议，对贯彻落实省委省政府部署要求，着力稳定经济运行、持续优化营商环境进行安排部署。市委书记江凌出席会议并讲话。

市委召开专题会议

部署经济运行和优化营商环境工作

江凌讲话 徐衣显、杨骁参加

19日上午，在收听收看全省上半年经济运行调度暨优化营商环境工作电视电话会议后，市委召开专题会议，对贯彻落实省委省政府部署要求，着力稳定经济运行、持续优化营商环境进行安排部署。市委书记江凌出席会议并讲话。

江凌指出，今年以来，全市加强经济运行调度，积极应对经济下行压力，经济运行实现稳中求进、稳中趋好。成绩来之不易，必须进一步增强信心、保持定力，抢抓机遇、攻坚克难，奋力推动经济社会发展取得更好成绩。

江凌强调，稳增长促发展必须抓住关键。要着力提振企业信心，扎实开展“万人助万企”活动，落实好助企纾困政策，既帮助企业解决实际问题，又帮助企业把握政策、转变观念、拓宽视野、对接资源，有效应对困难、加快发展步伐。要着力抓好风口产业发展，因地制宜选准产业风口，既抓好新能源、新材料等工业领域风口，又顺应新发展阶段消费新趋势，抓好特色种养、文旅等领域风口，加快实现换道领跑、弯道超车。要着力推动项目落地，积极对接政策性资金，加快推进政府主导重点项目建设，千方百计扩大有效投资。要着力促消费，紧盯线上消费、文旅消费、新能源汽车消费等消费热点，开展促消费活动，激发群众消费意愿，更好发挥消费对经济增长的基础性作用。要树牢安全发展理念，高效统筹疫情防控和经济社会发展，抓实抓好防汛工作，着力防范化解各类风险，确保疫情要防住、经济要稳住、发展要安全。

江凌强调，要用好改革关键一招，加快推动行政审批制度改革和要素市场化配置改革，提高行政效率，建设廉洁政府，持续打造市场化法治化营商环境，吸引更多企业和社会资本来洛投资。要坚持问题导向，奔着问题去、盯着问题改，加快推进全流程审批事项进大厅，推动审批服务事项标准化、窗口化、智慧化、便民化，更好满足企业和群众办事需求。要树立变革思维，勇于创新求变，突破传统观念，扭转把关思维，加快推动行政审批等各领域改革由“跟随式”向“引领式”迈进。要强化担当精神，牢固树立鲜明的选人用人导向，建立健全容错免责机制，激励保护党员干部担当作为。

徐衣显、杨骁、李新建、王军、孙延文、魏险峰、贺敏、韩治群、任丽君、曲海滨、吴志军等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)