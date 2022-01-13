龙祥商业街施工延期影响商户营业？洛龙区住建局回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：龙祥商业街修下水道延期，影响商户正常营业。 近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：龙祥商业街修下水道延期，影响商户正常营业。 洛龙区住建局回复：龙祥商业街改造工程原计划是雨水管道改造6月15日完成，路面和人行道修复6月30日完成。后来为了尽早在汛期之前完成雨水改造，将雨水改造工程工期提前到5月30日，由于一些不可预见因素的影响如自来水改迁两处、用户不明污水管道、电信移动电缆、大明渠水位高等因素致使工期拖后，已和施工单位沟通釆取措施争取早日将围挡拆除，还路于民。 点击查看原帖⑥