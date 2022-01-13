洛阳着力打造市场化法治化国际化营商环境

近年，我市把“放管服”改革作为优化营商环境的“先手棋”和法治政府建设的突破口，着力打造市场化、法治化、国际化营商环境。

近年，我市把“放管服”改革作为优化营商环境的“先手棋”和法治政府建设的突破口，着力打造市场化、法治化、国际化营商环境。

记者从我市有关部门获悉，从2019年至今，我市对市政府拟出台文件进行法制审核555件，开展两次全市规范性文件全面清理。2021年市场主体数量逆市增长，新增创新平台396家、高新技术企业148家、新备案科技型中小企业2228家。在“放管服”改革工作中，我市坚持放管结合，为企业减负。

近年，我市聚焦群众所需所盼，深化民生领域“放管服”改革，持续优化服务，为群众解忧，全面推行“马上办、网上办、就近办、一次办、自助办”，聚焦“减材料、减环节、减时间、减跑动”，探索推进“网上申请、自动审批、即时办结”的“智能秒办”新模式；加快“互联网+政务服务”平台建设，深化综合窗口“一窗受理”改革，构建全领域、全过程、全时段服务体系；水、气服务推出“三零两减一增”，水、电、气、暖等8项业务整合一窗办理；建设“河洛之鸽”志愿服务站、母婴服务室等，用个性化服务解决老年人、残疾人等特殊群体的需求。

数据显示，我市市级“最多跑一次”“一次都不跑”事项占比分别为97%和92.3%，1200多个政务事项实现市民之家“自助办”，350个事项“一证通办”，220个事项跨省通办，69个事项跨市通办，真正实现一件事情、一窗办理、一次办好。70个高频便民服务、3.98万个政务事项通过“豫事办”“洛快办”App实现“掌上办”，力争使群众“手机在手，全程无忧”。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超）