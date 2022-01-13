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嵩县签约16家乡村运营商
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.20 08:31

　　19日，“湖山圣域 嵩县爱你”嵩县第二届乡村运营商招募大会在应天门遗址博物馆举行，推动乡村运营与乡贤返乡创业深度融合发展，助推嵩县乡村振兴。

　　现场，嵩县人民政府与河南未来乡村运营管理有限公司、爱奇艺文旅中心、河南建业新生活现代农业发展有限公司，伏牛山乡建学院与河南大学、洛阳理工学院、郑州嵩县商会及多个项目村镇与运营商签订合作协议，共有16家运营商参与签约。

　　嵩县有关负责人介绍了当地乡村运营的基本情况，运营商、智库专家及签约村党支部书记围绕如何做好嵩县乡村运营进行了交流分享。县域经济专家、伏牛山乡建学院首席专家许豫宏教授结合有关政策，讲解了乡村运营对持续推进三产融合的重要作用。

　　近年，嵩县深入贯彻“151”工作举措，积极推进乡村运营，先后引入乡村运营商34家，培育乡村运营师132名，初步形成了旅游景区带动、乡贤返乡创业带动、集体经济合作社带动等乡村运营模式，促进群众在家门口创业致富。

　　省文旅厅厅长姜继鼎，市人大常委会副主任雷雪芹等参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 邱明 通讯员 赵明辰)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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