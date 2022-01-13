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点赞！洛阳7个项目入选河南省重大科技专项
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.19 18:06

　　记者19日从洛阳市科技局获悉，近日，河南省科技厅发布了《2022年度河南省重大科技专项拟立项公示清单》。经过公示，洛阳市的“重大装备用高端轴承关键技术研究及产业化”等7个项目成功入选，占全省36个项目的19.4%，共获得经费支持7200万元。

　　河南省重大科技专项聚焦国家重大战略需求、河南省转型发展需要，重点围绕产业发展和服务民生公益重大关键核心技术，提质龙头骨干企业技术创新水平，支撑产业升级发展。本次洛阳市入选省重大科技专项项目总投入将达6.21亿元，其中研发投入3.45亿元，项目完成后预计年新增销售收入26.5亿元，年新增利税近1亿元，形成专利80项以上，发表论文70余篇，制定标准23部。

　　这7个重大专项分别是：

　　5G光网络用关键器件及材料技术研究与产业化

　　承担单位：中航光电科技股份有限公司

　　基于脑电/步态/足底信息融合的异常步进平衡模式识别系统与诊疗应用

　　承担单位：河南科技大学

　　重大装备用高端轴承关键技术研究及产业化

　　承担单位：洛阳LYC轴承有限公司

　　重大工程用大型特种钢制品关键技术研究及应用

　　承担单位：中信重工机械股份有限公司

　　集成电路用电子化学品关键技术究及产业化

　　承担单位：洛阳中硅高科技有限公司

　　新能源汽车结构材料工艺轻量化关键技术研发及产业化

　　承担单位：河南科技大学

　　主粮作物智慧化生产加工关键技术装备研发及应用

　　承担单位：河南科技大学

　　今年以来，洛阳市坚持“项目为王”，积极整合优势创新资源，扎实开展“万人助万企”活动，落实政策扶持、财政补助、全流程个性化辅导等相关举措，全方位为企业项目申报保驾护航，助力科研“开花”。今年以来，全市企业新实施省市重大科技专项35项，新增研发平台(载体)192个，总数达2565个，研发预算备案企业达1756家，各项数据均创历史新高。除此之外，洛阳还拟推荐1家企业申报国家国防科技项目，筛选725所企业的5个项目申报国家重点研发计划项目，组织14家企业申报省重点研发计划项目。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 文/图 实习生 丁博 通讯员 王亚丽）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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