易受水灾侵害，居民该如何防范？

首先，平时要多学习一些防灾、减灾知识，实时关注天气预报，随时掌握天气变化，做好家庭防护。要密切关注汛期的洪水情报，服从防汛指挥部门的统一安排，及时避难。

首先，平时要多学习一些防灾、减灾知识，实时关注天气预报，随时掌握天气变化，做好家庭防护。要密切关注汛期的洪水情报，服从防汛指挥部门的统一安排，及时避难。

其次，要做好物资储备。地处低洼地的居民要准备沙袋、挡水板等物品，或砌好防水门槛、设置防水坝，以防止洪水进屋，还可常备船只、木筏、救生衣等可以助人安全逃生的物品，汛期到来前检查是否可以使用。

再次，洪水来临后，要携带好手机或无线电收音机，随时收听收看、了解各种相关信息；准备饮用水、罐装果汁和保质期长的食品，并捆扎密封，以防发霉变质；准备保暖用的衣物及治疗感冒、痢疾、皮肤感染等疾病的药品；携带好通信联络的物品，如手电筒、蜡烛、打火机等，还可带上颜色鲜艳的衣服及旗帜、哨子等，以防不测时发出信号。此外，要确保汽车加满油，保证随时可以开动。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 整理）