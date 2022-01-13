洛阳国资大讲堂掀起“头脑风暴”

16日至昨日，洛阳市2022年第一期国资大讲堂开班。来自洛阳5大市属企业集团的近百人参加培训，掀起一场别开生面的“头脑风暴”。

16日至昨日，洛阳市2022年第一期国资大讲堂开班。来自洛阳5大市属企业集团的近百人参加培训，掀起一场别开生面的“头脑风暴”。

开展国资大讲堂常态化学习活动，是我市贯彻国企改革三年行动“武装头脑、指导实践、推动工作”的重要举措，活动采取市国资委主办、市属企业轮流承办的方式，定期邀请国企改革领域权威专家，围绕国资国企改革热点难点问题、政策创新、实践经验等进行专题讲座和培训，帮助企业管理层进一步树立市场化思维，熟悉掌握国有资本投资运营公司的发展逻辑，提高投融资实务操作能力，推动国有平台公司市场化转型和高质量发展。国资大讲堂自去年4月至今已举办四期。

本期国资大讲堂以平台公司转型发展为主题，邀请上海国有资本运营研究院院长罗新宇、广州明源不动产研究院院长黄乐、郑州大学经济法律研究中心副主任王登巍等分别作专题授课。与会学员表示，要把学习成果体现在推动企业转型和高质量发展上来，推动企业由单一的融资平台转型成为国有资本投资运营公司，尽快提升企业市场化投融资能力、专业化运营能力、资本运作能力，为洛阳加快建强副中心、形成增长极作出更大贡献。

市委常委、副市长梁庆参加活动。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 乔晓明 赵夏楠）