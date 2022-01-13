这本书讲述了唐代洛阳城的“运河故事”

近日，洛报融媒记者获悉，由中国大运河博物馆编著的《中兹神州：绚烂的唐代洛阳城》近期由江苏凤凰文艺出版社出版发行。

近日，洛报融媒记者获悉，由中国大运河博物馆编著的《中兹神州：绚烂的唐代洛阳城》近期由江苏凤凰文艺出版社出版发行。

该书由文章和图版两部分组成。文章分别讲述了隋唐洛阳城的形制布局、洛阳城中通过运河带来的江南趣味、唐代的诗茶酒文化以及龙门石窟里的大唐图景和造像艺术等。展览图版则围绕“神都宫阙”“市朝之城”“伊阙佛龛”3个篇章，以都城、池苑、运河、丝路、文化、石窟等为主题，展现了唐代洛阳城的繁华景象。（洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇）