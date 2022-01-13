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【快讯】将资源优势转化为发展优势——洛阳市产业发展观摩看汝阳
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.12 15:59

　　旅游资源串“珠”成“链”，绿色建材产业异军突起，汝阳县以发展风口产业为主线，正推动形成一批竞争能力强、经济效益好、带动作用大的龙头企业和产业集群。

　　12日下午，洛阳市产业发展观摩督导活动“南部生态发展区观摩组”来到汝阳县，看项目、进车间，感受汝阳将生态优势、资源优势转化为发展优势的生动实践。

洛阳中联水泥智能化绿色化循环化改造项目 

　　洛阳中联智能化绿色化循环化改造项目于今年6月达产达效，在行业内率先实现“无人值守工厂”，同时全面实施“全封闭，全收尘，全消声，全利废”改造提升，目前已形成完整的“水泥+”产业链。

河南康普食品中央厨房及智慧冷链物流项目

　　在河南康普食品中央厨房及智慧冷链物流项目，二期厂房正在建设。该项目致力于预制菜研发、生产与经营，全部建成后可达到日供营养餐40万份，日产包子馒头200万个，年产销预制菜2万吨。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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