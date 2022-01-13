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防汛应急知识：暴雨预警信号分几种
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.08 08:15

　　暴雨预警信号，是气象部门通过气象监测在暴雨到来之前做出的预警信号，分四级，分别以蓝色、黄色、橙色、红色表示，其中红色为最高级。

　　●暴雨蓝色预警信号

　　标准：12小时内降雨量将达50毫米，或者已超50毫米且降雨可能持续。

　　防御指南：进入暴雨戒备状态，居民要关注暴雨最新消息和防御通知。学校、幼儿园应采取适当措施，保证在校学生及幼儿安全。驾驶人员、行人及骑行人员应避开积水点通行，不要贸然涉水前行，避免在桥底、涵洞等低洼易涝危险区域停留。

　　●暴雨黄色预警信号

　　标准：6小时内降雨量将达50毫米，或者已超50毫米且降雨可能持续。

　　防御指南：学校、幼儿园可提前或推迟上下学时间，确保学生、幼儿安全。居民驾车出行要确保刹车、转向等部件安全有效，遇到积水较深的路段，不要贸然涉水通过，车辆在涉水行驶中熄火，车上人员应在水位上涨前尽快撤离，不要在车内等待救援。行人要远离建筑工地临时围墙及建在山上的围墙等，警惕井盖、下水道，避开垂落的电线，不要触摸路灯及信号灯的灯杆，避免漏电，不要在树下避雨。

　　●暴雨橙色预警信号

　　标准：3小时内降雨量将达50毫米，或者已超50毫米且降雨可能持续。

　　防御指南：进入暴雨防御状态，受暴雨洪涝威胁的危险地带应停课、停业(除特殊行业外)、停止集会。居民应尽量减少出行，关好门窗，地处低洼地带的居民要准备沙袋、挡水板等物品，防止洪水进屋。地下商场、地下停车场、下沉式隧道、易涝点等区域必要时要及时封闭。地铁、隧道、涵洞、立交桥等易积水的低洼区域，必要时要迅速关闭，严防雨水倒灌引发事故。

　　●暴雨红色预警信号

　　标准：3小时内降雨量将达100毫米，或者已超100毫米且降雨可能持续。

　　防御指南：进入暴雨紧急防御状态，各单位应立刻停止集会、停课、停业(除特殊行业外)。地下商场、地下停车场、下沉式隧道、地铁、隧道、涵洞、立交桥等易积水的低洼区域要迅速关闭，防止引发事故。行驶车辆应当就近到安全区域暂避，如遇严重水浸等危险情况应当立即弃车逃生。居民小区应备足防汛物资，地下室、地下车库出入口应常备沙袋等物料，对低洼地段室外供用电设施采取安全防范措施。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 整理)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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