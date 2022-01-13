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请注意防范！洛阳市气象台发布雷暴大风黄色预警
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.02 13:17

　　洛阳市气象台7月2日12时45分发布雷暴大风黄色预警信号：预计6小时内洛阳市涧西区、西工区、瀍河区、老城区、洛龙区、伊滨区将受雷暴大风天气影响，阵风风力达7级以上，并伴有强雷电、短时强降水、冰雹，请注意防范。

　　防御指南：

　　1.政府及相关部门应按照职责做好防御大风、雷电的应急抢险工作。

　　2.及时停止户外活动，停止高空、水上等户外作业。

　　3.公园、景区、游乐场等户外场所应当做好防护措施，确保人员安全。

　　4.居民应当关紧门窗，妥善安置室外搁置物和悬挂物，尽量避免外出，留在有雷电防护装置的安全场所暂避。

　　5.相关部门和企业采取必要措施，保障易受大风、雷击影响的设备设施和场所的安全。

　　6.机场、轨道交通、高速公路、港口码头等经营管理单位应当采取措施，保障安全。

　　洛阳市气象台今天早上发布天气预报：今天白天到夜里，洛阳多云到阴天，有中阵雨或雷阵雨，局地有大到暴雨，东南风3级左右，气温21℃到32℃。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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