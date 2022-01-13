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履行好监督第一职责 做实做细“治未病”工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.02 08:43

　　6月30日，市纪委监委理论学习中心组开展实地体验式参观学习活动，激励党员干部弘扬伟大建党精神，不断增强党性修养，履行好监督职责。

　　当日一大早，大家首先参观了中钢洛耐“不忘初心、信念永恒——洛耐职工怀念习仲勋同志展览”，重温老一辈无产阶级革命家习仲勋对共产主义的坚定信仰，对党和人民、对无产阶级革命事业的无限忠诚。在中信重工，大家参观了焦裕禄事迹展览馆，学习焦裕禄全心全意为人民服务的初心，弘扬焦裕禄“亲民爱民、艰苦奋斗、科学求实、迎难为上、无私奉献”的精神。随后，大家来到中共洛阳组纪念馆，重温游天洋、白眉珊等革命先烈的英勇事迹，追寻中国共产党人在河洛大地上留下的光辉足迹。最后，在中共洛阳组纪念馆一楼大厅内，大家面对党旗，重温入党誓词。

　　参观结束后，大家纷纷表示，要履行好监督第一职责，紧盯“关键少数”，不断做实做细监督预防“治未病”工作，持续用好“正向激励、容错纠错、澄清保护”三项机制，旗帜鲜明为敢于担当者担当，为敢于负责者负责；要运用好红色廉洁文化资源和违纪违法典型案件，对干部尤其是年轻干部有针对性地开展党性教育、警示教育，释放一体推进“三不腐”的叠加效能，为加快建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌提供纪律支撑。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 黄先锋）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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