洛阳开展形式多样的活动庆祝党的生日

连日来，我市各级党政机关、企事业单位、学校等，通过举行升国旗仪式、重温入党誓词、参观红色教育基地等多种活动庆祝中国共产党成立101周年，向党的生日献礼，表达感党恩、跟党走的决心和信心。

连日来，我市各级党政机关、企事业单位、学校等，通过举行升国旗仪式、重温入党誓词、参观红色教育基地等多种活动庆祝中国共产党成立101周年，向党的生日献礼，表达感党恩、跟党走的决心和信心。

7月1日上午8时30分，瀍河区机关单位工作人员在区政府大楼前整齐列队，肃穆而立。伴随着高亢雄壮的国歌声，鲜艳的五星红旗迎着朝阳冉冉升起，大家面向国旗行注目礼，共同表达对党、对祖国的忠诚和热爱。

“我志愿加入中国共产党，拥护党的纲领，遵守党的章程，履行党员义务……”7月1日上午，在老城区八路军驻洛办事处纪念馆，洛阳市审计局党员干部面对党旗，重温入党誓词。铿锵有力的誓言久久回荡，体现着洛阳审计人的饱满热情和昂扬斗志。

铭记奋斗历程，担当历史使命。6月30日，市政协机关开展“喜迎二十大 建功新时代”演讲、朗诵比赛，选手们意气风发、慷慨激昂，结合党的建设和政协事业发展，热情歌颂祖国歌颂党，以生动鲜活的事例，抒发爱党爱国情怀，充分展示了市政协机关党员干部奋发向上、拼搏进取的精神风貌。

为重温党的光辉历程，传承党的优良传统，洛宁县人大常委会机关6月30日组织机关党员干部来到洛宁县抗日民主政府旧址，探寻红色遗迹，追忆革命往事。大家纷纷表示，将赓续共产党人的精神血脉，立足本职岗位主动担当作为，助力洛阳加快建强副中心、形成增长极。

历史川流不息，精神代代相传。近日，洛阳市第二外国语学校通过讲授微党课，回望党的伟大成就，激发教职工的使命感和担当意识，鼓舞广大教师立足岗位、担当作为、踔厉奋发、笃行不怠。

7月1日，市委宣传部组织开展“理响洛城”主题党日活动，并进行先锋讲堂专题授课。大家纷纷表示，将立足自身职责，坚持问题导向，强化理论学习，主动担当作为，不断提升工作能力，争做新时代先锋，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 王少峰 冯波 文/图）