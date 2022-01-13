“庆七一·洛阳文化馆系统美术书法作品展”开展

7月1日，“盛世如画，丹心向党——庆七一·洛阳文化馆系统美术书法作品展”在洛阳市文化馆开展。 7月1日，“盛世如画，丹心向党——庆七一·洛阳文化馆系统美术书法作品展”在洛阳市文化馆开展。 此次展览共展出来自洛阳市文化馆以及洛阳市七县七区文化馆系统30余位书画艺术家的50余幅作品。这些作品选材优良，内容积极向上，旨在歌颂党的光辉历史，表达书画艺术家们对中国共产党的浓烈情感，为书画爱好者们提供一个传统文化学习交流的平台。本次展览将持续至7月12日。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李晓霞 文/图)