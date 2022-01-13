同校同班同宿舍 姐妹俩高考成绩也相同

高考成绩可以查询那天，张旭晴屏着呼吸打开高考查分系统。529分！高出理科一本分数线20分！她长舒一口气，这成绩符合预期。她拿起手机，想与同学、室友，同时也是表姐的邓毅婷分享时，对方竟先发来一条消息：“旭晴，我考了529分，你咋样？”

邓毅婷（左）、张旭晴探讨如何填报志愿

高考成绩可以查询那天，张旭晴屏着呼吸打开高考查分系统。529分！高出理科一本分数线20分！她长舒一口气，这成绩符合预期。她拿起手机，想与同学、室友，同时也是表姐的邓毅婷分享时，对方竟先发来一条消息：“旭晴，我考了529分，你咋样？”

巧合

同校同班同宿舍，高考成绩也相同

邓毅婷、张旭晴是表姐妹，两个人出生在一个有30多口人的大家庭。由于家中兄弟姐妹众多，且一个住在洛龙区，一个家在伊川县，上高中前，俩人并不太熟悉，但没想到中考结束后，俩人居然不约而同地考上了洛阳理工附中，并且被分到了一个班。

邓毅婷说，高一报到那天，自己穿着小姨买的新学期礼物——一条新裙子来到新的班级，意外地看到了跟她穿着同样衣服的表妹张旭晴也坐在班里。

“让我们更意外的还在后面，分宿舍时我俩居然也分在一起，成了室友。”张旭晴说，从那天开始，她和表姐一起吃饭、一起学习、一起回宿舍，形影不离。渐渐地，她们成了彼此最亲密的朋友。

两个人的神同步还在继续。高一下学期分科，俩人又默契地选了理科。这次高考，俩人居然神奇地考出了一模一样的分数：529分。

“我们全家人和老师都被这一次次的巧合惊呆了，一个个都说我俩的缘分太深了。”张旭晴说。