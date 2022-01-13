《让群众过上好日子——习近平正定足迹》等四部图书在洛发行

近日，由中央宣传部统筹指导的《让群众过上好日子——习近平正定足迹》等四部系统记述习近平同志地方工作经历的图书在我市发行。

近日，由中央宣传部统筹指导的《让群众过上好日子——习近平正定足迹》等四部系统记述习近平同志地方工作经历的图书在我市发行。

昨日，在市新华书店购书中心，《让群众过上好日子——习近平正定足迹》《闽山闽水物华新——习近平福建足迹》《干在实处勇立潮头——习近平浙江足迹》《当好改革开放的排头兵——习近平上海足迹》被摆放在一楼、二楼显著位置，吸引不少市民阅读、学习。

四部图书的出版发行，有利于广大干部群众深入了解习近平同志从基层领导干部一步步成长为党的总书记和人民领袖的奋斗历程，有利于更好体悟习近平同志谋划和推动改革发展的政治智慧和远见卓识，有利于深化对习近平新时代中国特色社会主义思想理论逻辑、历史逻辑、实践逻辑的认识和理解，为各级领导干部特别是年轻干部在新时代伟大实践中更好担当作为提供了鲜活样本和学习典范，具有重要历史文献价值和现实指导意义。

目前，我市各单位踊跃订购四部图书。市新华书店相关负责人表示，市新华书店将充分发挥主渠道作用，做好宣传发行工作。为方便各单位和广大干部群众深入学习、领会习近平新时代中国特色社会主义思想，市新华书店可提供订购服务，征订热线：0379-68600716。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 刘青)