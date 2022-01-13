全球客家代表向洛阳表示祝贺

当地时间6月25日下午(北京时间6月26日凌晨)，洛阳赢得第33届世界客属恳亲大会举办权。
当地时间6月25日下午(北京时间6月26日凌晨)，洛阳赢得第33届世界客属恳亲大会举办权。
当地时间6月25日下午(北京时间6月26日凌晨)，洛阳赢得第33届世界客属恳亲大会举办权。全球客家·崇正会联合总会代总执行长曾观涛，加拿大客属联谊会会长、第31届世界客属恳亲大会共同主席朱展伦，第30届世界客属恳亲大会主席、马来西亚客家公会联合会前会长拿督张润安，香港梅州联谊会会长余鹏春，加拿大河南同乡联谊总会会长王向东等向洛阳表示祝贺。（洛报融媒·洛阳网记者记者 李三旺）
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洛阳赢得世界客属第33届恳亲大会举办权
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