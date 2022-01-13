洛阳赢得世界客属第33届恳亲大会举办权【视频】

当地时间6月25日下午(北京时间6月26日凌晨)，在加拿大万锦市举行的世界客属第31届恳亲大会主席团会议上，主席团通过决议，确定由中国洛阳市于2024年主办世界客属第33届恳亲大会。
当地时间6月25日下午(北京时间6月26日凌晨)，在加拿大万锦市举行的世界客属第31届恳亲大会主席团会议上，主席团通过决议，确定由中国洛阳市于2024年主办世界客属第33届恳亲大会。
当地时间6月25日下午(北京时间6月26日凌晨)，在加拿大万锦市举行的世界客属第31届恳亲大会主席团会议上，主席团通过决议，确定由中国洛阳市于2024年主办世界客属第33届恳亲大会。
世界客属恳亲大会是国际上最具影响力的华人盛会之一，是海内外客属乡亲联络乡谊和进行跨国跨地区交往的重要载体，也是各国各地区客家人开展经济合作和文化交流的重要舞台。洛阳是全球客家人的根亲祖地，是中原先民从西晋都城洛阳大规模“衣冠南渡”首迁之地。
世界客属第32届恳亲大会将于明年在赣州龙南举行。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺/文 首席记者 李卫超/图 记者 董格非/视频）
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