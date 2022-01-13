揽翠城频繁停电 办事处牵头解难

近日，我市持续高温，老城区状元红路附近的揽翠城小区却接连发生大面积停水、停电，居民生活受到极大影响。记者采访得知，该小区停水、停电，与开发商未及时给小区接入正式电路有关。

近日，我市持续高温，老城区状元红路附近的揽翠城小区却接连发生大面积停水、停电，居民生活受到极大影响。记者采访得知，该小区停水、停电，与开发商未及时给小区接入正式电路有关。

酷暑难耐，小区竟连续4天发生大面积停水、停电

“我们小区2017年10月交房，以前偶尔出现过停水、停电情况，随着居民入住率不断提高，停水、停电情况从去年起愈加频繁。”揽翠城小区居民说。

16日21时左右，揽翠城小区再次发生大面积停水、停电。在酷热的夏夜里，没水、没电让居民感到非常难熬，但令他们没想到的是，接下来的几天情况愈演愈烈。

“16日晚、17日晚，我们小区连续两次停水、停电，都是后半夜恢复了供水、供电。”小区居民说，“18日23时许，小区再次大面积停水、停电，直到19日15时30分许才恢复正常。随后，仅仅过了不到6个小时，在19日21时左右，小区又大面积停水、停电。”

“家里就跟桑拿房一样，根本待不住。”“孩子马上要考试了，天天睡不好，我们只能去住宾馆。”“即使来电、来水了，我们也不敢坐电梯、洗澡，生怕突然又停了。”居民们说。

交房近5年，小区还未接入正式电路

揽翠城小区为何频繁大面积停水、停电？小区居民说，从2017年交房至今，开发商一直没有为小区接入正式的居民用电电路，使用的还是小区建设时的临时用电。

“临时用电有两个变压器。起初这两个变压器的负荷还能满足居民日常使用，但随着入住量增加，再加上夏季用电量增加，临时变压器的负荷从2021年开始就达到了极限，小区开始出现夏季用电高峰期频繁停电现象。”小区居民说，停电之后，小区水泵也随之停止工作，“最近这4次停电、停水也都是因为变压器超负荷运转发生了故障。”

在变压器被修好后，小区物业公司在变压器旁放置了几台大风扇对其降温，小区开发商也通过用电分流、关闭不必要用电设备等方式保障居民生活用电。20日、21日晚，小区没有停水、停电。

居民认为这不是长久之计。“小区地下停车场内有多个配套的配电房和正式用电的变压器，负荷足够满足居民需求，但迟迟没有投用。”小区居民期盼尽快启用这些配电设施，接入正式电路，让大家告别临时用电。