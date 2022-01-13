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22日，涧西区十六届人大常委会召开第二次会议，会议经表决通过了有关人事任免：
22日，涧西区十六届人大常委会召开第二次会议，会议经表决通过了有关人事任免：
免去：
杨静涧西区人大常委会重庆路街道工作委员会主任职务；
戴晓明涧西区人大常委会湖北路街道工作委员会主任职务；
黄先涧西区人大常委会天津路街道工作委员会主任职务；
张彦超涧西区人大常委会长春路街道工作委员会主任职务；
郭红晓涧西区监察委员会副主任职务；
王翔云涧西区人民法院执行局副局长、审判员职务；
宋静涧西区人民检察院检察委员会委员职务。
任命：
田虓为涧西区人大常委会重庆路街道工作委员会主任；
于振中为涧西区人大常委会湖北路街道工作委员会主任；
冯春丽为涧西区人大常委会天津路街道工作委员会主任；
赵祺为涧西区人大常委会长春路街道工作委员会主任；
黄先为涧西区监察委员会委员；
唐韬涛为涧西区人民检察院检察委员会委员。
决定任命：
张涛为涧西区人民政府办公室主任；
郭韶霞为涧西区发展和改革委员会主任；
许丹为涧西区科学技术局局长；
谢鸿涛为涧西区工业和信息化局局长；
丁必建为涧西区民政局局长；
郜鹏为涧西区司法局局长；
苗爱军为涧西区财政局局长；
毕美霞为涧西区人力资源和社会保障局局长；
李占伟为涧西区住房和城乡建设局局长；
李小波为涧西区农业农村局局长；
魏莹为涧西区商务局局长；
李书萱为涧西区文化和旅游局局长；
武凤梅为涧西区卫生健康委员会主任；
张金红为涧西区退役军人事务局局长；
李德忠为涧西区应急管理局局长；
卢全红为涧西区审计局局长；
徐娟为涧西区市场监督管理局局长；
赵罡为涧西区统计局局长；
陶思颖为涧西区医疗保障局局长；
段军民为涧西区人民防空办公室主任；
雷倩为涧西区金融工作局局长；
杨静为涧西区政务服务和大数据管理局局长；
肖峰为涧西区信访局局长；
宋晓丽为涧西区社区治理和服务创新办公室主任。
（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）