22日，涧西区十六届人大常委会召开第二次会议，会议经表决通过了有关人事任免： 22日，涧西区十六届人大常委会召开第二次会议，会议经表决通过了有关人事任免： 免去： 杨静涧西区人大常委会重庆路街道工作委员会主任职务； 戴晓明涧西区人大常委会湖北路街道工作委员会主任职务； 黄先涧西区人大常委会天津路街道工作委员会主任职务； 张彦超涧西区人大常委会长春路街道工作委员会主任职务； 郭红晓涧西区监察委员会副主任职务； 王翔云涧西区人民法院执行局副局长、审判员职务； 宋静涧西区人民检察院检察委员会委员职务。 任命： 田虓为涧西区人大常委会重庆路街道工作委员会主任； 于振中为涧西区人大常委会湖北路街道工作委员会主任； 冯春丽为涧西区人大常委会天津路街道工作委员会主任； 赵祺为涧西区人大常委会长春路街道工作委员会主任； 黄先为涧西区监察委员会委员； 唐韬涛为涧西区人民检察院检察委员会委员。 决定任命： 张涛为涧西区人民政府办公室主任； 郭韶霞为涧西区发展和改革委员会主任； 许丹为涧西区科学技术局局长； 谢鸿涛为涧西区工业和信息化局局长； 丁必建为涧西区民政局局长； 郜鹏为涧西区司法局局长； 苗爱军为涧西区财政局局长； 毕美霞为涧西区人力资源和社会保障局局长； 李占伟为涧西区住房和城乡建设局局长； 李小波为涧西区农业农村局局长； 魏莹为涧西区商务局局长； 李书萱为涧西区文化和旅游局局长； 武凤梅为涧西区卫生健康委员会主任； 张金红为涧西区退役军人事务局局长； 李德忠为涧西区应急管理局局长； 卢全红为涧西区审计局局长； 徐娟为涧西区市场监督管理局局长； 赵罡为涧西区统计局局长； 陶思颖为涧西区医疗保障局局长； 段军民为涧西区人民防空办公室主任； 雷倩为涧西区金融工作局局长； 杨静为涧西区政务服务和大数据管理局局长； 肖峰为涧西区信访局局长； 宋晓丽为涧西区社区治理和服务创新办公室主任。 （洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）