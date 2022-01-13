古话说：“浪子回头金不换。”东汉时有一位洛阳令，就是“浪子回头”的典型，他叫王涣。

古话说：“浪子回头金不换。”东汉时有一位洛阳令，就是“浪子回头”的典型，他叫王涣。

王涣是个官二代，东汉广汉郡郪(音同七)县(今四川省中江县东南)人。少年王涣，常与一些不良子弟混在一起，还喜欢打架。

长大后，王涣浪子回头，弃恶从善，专心攻读儒家经典，还精研律令，史书中称之为“晚而改节”。

饱读诗书、贤名在外的王涣被推举为温县令。任职期间，王涣雷厉风行，对违法的土豪劣绅，敢于依法惩治，温县很快变得“境内清夷”，王涣因此声威大振。

后来，王涣被任命为洛阳令。

东汉京城洛阳，达官贵人、皇亲国戚云集，难管难治。洛阳令作为一城主管，若非有手段有魄力，很难有所作为。

王涣一上任，就接手了前任县令留下来的烂摊子，案卷堆积如山。他迎难而上，秉公执法，宽严有度，胆大心细。对一些疑难案件，王涣日思夜想，想出许多妙招儿，使一个个案件水落石出，案情大白。因此，王涣被人们称为“神算”。

公元105年，王涣因病离世，任洛阳令不足三年。消息一出，朝野无不为之惋惜。洛阳各地的老百姓自发凑钱，摆祭桌，祭奠这位父母官。

王涣的遗体被送回故乡，途经弘农郡(今河南西部、陕西东部)一带时，当地百姓也同洛阳百姓一样，在路旁摆上祭品，祭奠王涣。百姓还自发筹资为王涣修建祠堂。

当地官员十分奇怪，问是为何？有人说：“这是为报答王县令的大恩大德呀！”

原来，过去他们到洛阳买粮，一旦遇上洛阳官吏检查，一半粮食都会被白白拿走。而王涣任县令时，从未发生这样的事。

“治行致贤，拥护百姓，子养万民。外行猛政，内怀慈仁，文武备具，料民富贫。”为官一任，造福一方，这个洛阳令，赢得了万民爱戴。（洛报融媒·洛阳网记者 刘永娟）