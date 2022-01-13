今日起，洛阳市18.3万余名考生参加中考

今日至24日，全市18.3万余名初二、初三考生奔赴中考考场。

今日至24日，全市18.3万余名初二、初三考生奔赴中考考场。

昨日16时30分至17时30分，我市考生已凭准考证到考点踩点，提前熟悉进场流程和考场情况。

连日来，我市多所初中举行送考活动，为考生助力。在市二外，妈妈们穿上旗袍，爸爸们举起向日葵，为孩子讨个好彩头；洛一高附中的考生们在纸飞机上写下心愿，一起将纸飞机掷向空中；洛龙区龙城双语初中的食堂推出了“中考鼓励食谱”，用寓意满满的菜品为考生送上祝福……

每年中考，总有个别考生在慌乱之中忘带准考证。“遇到这类情况不要慌，不会影响考生考试。”市招生考试服务中心相关负责人说，考生可以先联系带队老师和考点工作人员，确系本考点考生后，可先进考场参加考试。随后，带队老师会联系考生家长，若准考证忘在家里，由家长回家取，在本场考试结束前送到考点即可；若准考证丢失，可持考生身份证或户口簿到考生初中所在区中招办补办，在本场考试结束前将准考证送到考点即可。

此外，所有科目考试结束后，考生记得将准考证保存起来，随后的中考查分、高中报到都会用到。

洛一高附中心理老师张白茹提醒考生，考试期间，要做到“考完一科忘一科”，切忌对答案，以免影响接下来的考试。第一天考试结束后，可以适度放松，比如散步、听音乐，也可以复习第二天考试的科目。复习以基础知识为主，不要做较难的题目，以免越做越紧张。切忌过度放松，更不要熬夜追剧、打游戏等，这会让自己更兴奋，不利于睡眠。

考试期间，建议家长多听少说，如果孩子什么都不想说，家长也别多问，可以聊聊生活中的趣事或新闻。家长在孩子面前不要表现得太焦虑，如果家里亲戚多，也要叮嘱大家这几天别问孩子考试情况。（洛报融媒·洛阳网记者 何奕儒）