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柯基犬挣脱牵引绳咬伤他人 狗主人承担全部赔偿责任
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.22 08:22

　　如果出门遛狗，狗主人一定要拴好牵引绳，为尊重和保护他人加一根“保险”。昨日，记者从西工区人民法院得知这样一起案件，宠物狗挣脱牵引绳咬伤他人，最终狗主人被判承担侵权责任。

　　泰迪犬、柯基犬“狭路相逢”柯基犬惹祸

　　2021年4月10日，西工区王城路一小区居民郭某饲养了一只泰迪犬，当天下午，她牵着泰迪犬回家经过小区门口时，遇到了李某2。

　　李某2当时牵着一只柯基犬，柯基犬见到泰迪犬后开始冲着泰迪犬吠叫、转圈。李某2欲将柯基犬抱起，在控制过程中，柯基犬挣脱绳套扑向泰迪犬。双方把两只狗分开后，郭某发现自己右小腿后部有被狗咬伤形成的两个圆形伤口，遂找到李某2的母亲李某1讨要说法，双方最后都拨打了110报警。

　　民警到小区门卫处调取监控录像，与两人一起查看监控录像后，李某1认为通过监控录像不能认定她家的狗咬伤了郭某。因为监控里没有直接证据能显示是她家的狗伤了郭某。

　　之后，郭某将李某1、李某2起诉至西工区人民法院。郭某称，她被李某1家的狗咬伤，事发后，两被告拒绝陪同她去医院打针治疗，她只好在朋友的陪同下前往医院注射狂犬疫苗，一共分五次进行，由于疼痛难忍，加之受惊吓过度，每晚处于失眠状态，要求两人赔偿被狗咬伤而产生的费用共计3200余元。

　　法院认为，柯基犬挣脱牵引绳伤人，其主人有过错

　　西工区人民法院审理查明，事发当天，李某1跟儿子李某2带着饲养的柯基犬，到该小区亲戚家做客。

　　根据该小区门口监控录像显示：事发时，柯基犬挣脱李某2的控制扑向泰迪犬。郭某见状将泰迪犬绳子牵起，使泰迪犬的头部始终处于她身体前部，且大部分时间位置在她大腿部。因柯基犬一直欲扑向泰迪犬，为避免泰迪犬被咬伤，郭某用右腿隔开两只犬。约15秒后，李某2抓住了柯基犬，郭某拽走泰迪犬才将两犬分开。之后，郭某发现右小腿后部有被狗咬伤形成的两个圆形伤口，遂找到李某2的母亲李某1讨要说法。

　　另查明，郭某在医院接受治疗，共花费医疗费2100余元。

　　法院审理认为，本案系一起动物致害所引发的侵权纠纷。违反管理规定，未对动物采取安全措施造成他人损害的，动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任；但是，能够证明损害是因被侵权人故意造成的，可以减轻责任。

　　本案中，李某2在公共场合给柯基犬佩戴的牵引绳过于松动，给动物采取安全措施存在重大瑕疵，使柯基犬轻易挣脱牵引绳而脱离管控，该行为存在过错。虽通过监控录像不能直接看到李某2的柯基犬咬住郭某右小腿后部，但是，通过该监控视频可以看到，在柯基犬扑向泰迪犬的整个过程中，泰迪犬的牵引绳一直被郭某拉起，致使泰迪犬的头部处于郭某身前，且大部分时间在其大腿部位，因此可以认定郭某右小腿后部的伤口并不是泰迪犬咬伤造成。

　　事发时，现场只有柯基犬及泰迪犬在场，郭某为分开两犬，曾一直在用其右腿阻挡柯基犬。视频显示，她右小腿后部受伤位置多次与柯基犬头部接近，柯基犬扑咬高度也与受伤位置基本一致，据此，可以推定郭某右小腿后部伤口系柯基犬造成。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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