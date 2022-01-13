洛阳充分保护、利用好自然资源 着力发展生态旅游、乡村旅游

洛阳素有“河山拱戴，形胜甲于天下”之誉，伏牛山苍翠千里绵延不绝，伊、洛、瀍、涧、黄5条河流在这片土地上流淌，自然风光美不胜收，资源禀赋得天独厚。近年来，我市充分保护、利用好自然资源，着力发展生态旅游、乡村旅游等，将“绿水青山”转化为“金山银山”。

伊水栾山美如画

洛阳素有“河山拱戴，形胜甲于天下”之誉，伏牛山苍翠千里绵延不绝，伊、洛、瀍、涧、黄5条河流在这片土地上流淌，自然风光美不胜收，资源禀赋得天独厚。近年来，我市充分保护、利用好自然资源，着力发展生态旅游、乡村旅游等，将“绿水青山”转化为“金山银山”。

依托丰富自然资源 擦亮乡村旅游名片

茂林修竹交相辉映，小桥流水写满乡愁……初夏时节，重渡沟景区美景醉人，景区内一栋栋特色民宿或依溪而建，或傍山而立，勾勒出一幅山水田园的美丽画卷。

38岁的贾鹏飞是地地道道的栾川县重渡村农民。近年来，当地乡村旅游发展迅速，他家又在重渡沟景区内，可谓近水楼台。于是，他把自己的农家宾馆经营得红红火火，腰包鼓了又鼓。

谁能想到，20多年前，这里还是出了名的穷山沟。老百姓靠砍几捆竹子、种几垄玉米维持生计，人均年收入不足400元。

重渡沟山清水秀，风景如画，核心区森林覆盖率高达98%，负氧离子含量每立方厘米最高可达6.8万个，年平均气温12.4℃，堪称“北国江南”。近年来，重渡沟依托独特的自然资源优势，大力发展旅游业，探索出一条“以旅助农、以旅促农、以旅富农”的旅游发展新路。

如今，村子变成了景区，村里以前的土房子，变成了一家家农家客栈、精品民宿、农家饭店，村民们的腰包也渐渐鼓了起来。

“城里人来重渡沟旅游，看的是这里的山、这里的水、这里的良好生态环境。”贾鹏飞说，得天独厚的自然资源为发展乡村旅游找到了“底气”，也给群众带来了“财气”。

眼下，在重渡沟景区的带动下，景区周边的仓房村、北乡村、王坪村、新南村等村正着力发展旅游业，通过乡村旅游将“绿水青山”打造成“金山银山”。