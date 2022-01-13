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洛阳首个中外合作办学机构 河南科技大学莫动理工学院成立【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.18 20:32

　　18日，河南科技大学与俄罗斯国立研究大学莫斯科动力学院合作设立的非独立法人中外合作办学机构——河南科技大学莫动理工学院正式揭牌。该学院2022年计划招收本科生280人，办学区域设在河南科技大学开元校区。

　　河南科技大学莫动理工学院2021年11月正式获得教育部批准，是我省第一所实现硕士研究生层次突破的中外合作办学机构，也是全市第一所中外合作办学机构，是河南科技大学教学学院之一。学院现设4个本科专业，分别为材料成型及控制工程、电气工程及其自动化、生物医学工程、信息与计算科学；1个硕士专业，为电子科学与技术。学院将由中俄双方共同制定培养方案，共同授课，采取“4+0”办学模式，学生将在国内学习，在规定的年限内完成规定学分，符合双方毕业及学位授予条件，即可获得双方学校颁发的毕业证书。

　　据悉，俄罗斯国立研究大学莫斯科动力学院成立于1930年，是俄罗斯能源、电气工程、电子、计算机科学领域最强的工科院校之一，我国众多专家学者毕业于该校。河南科技大学莫动理工学院的成立，旨在依托两校优势学科，将两校优质教育资源有效融合到人才培养全过程，形成与国际接轨的人才培养体系，面向中俄乃至“一带一路”相关国家培养既精通专业又兼具国际视野的高素质国际化工程技术创新人才，为服务国家与区域发展提供人才支撑。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 丁雯雯 文/图/视频）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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