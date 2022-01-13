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父亲节，别让孝心停留在朋友圈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2022.06.18 09:09

　　明天是父亲节，什么是老人心中的“贴心礼物”？它或是一部附带儿子终身售后服务的智能手机，或是儿子撒个善意的谎言送父母去旅行，或是一张特别定制的体检卡……看晚报，一场居民代表座谈会上，“银发”父亲们通过分享收到的礼物清单，向年轻人敞开了心扉，触动内心，启发思考。

　　父爱如山，深沉含蓄。我们从小唱着“世上只有妈妈好”的歌谣长大，习惯依偎在母亲温暖慈爱的怀抱里，却往往很少对不苟言笑的父亲表达爱。随着生活节奏的加快，在房价高企、职场竞争和高生活成本等压力下，年轻人在外打拼，对家人尤其是对父亲的关爱或许不甚周全。在父亲节这个温暖的节日里，是时候脱去含蓄的“外衣”，用一份贴心的礼物更直白地表达爱了。

　　爱莫等，孝莫迟。当父亲双鬓染霜，他对儿女的依赖与日俱增，就像儿女孩提时依赖他一样。陪伴父亲，是我们绝不可怠慢的孝顺表达，否则那“子欲养而亲不待”的悲哀，必定在未来某个时间不期而至。

　　这次晚报推出《有啥说啥》栏目，走进西工区香榭里·阳光社区，搭建了父子(女)之爱的互动平台。75岁的曹东兴被儿子“骗”去澳大利亚旅游，这样的谎言令他暖心；86岁的尤从宣是跳舞能手，每到生日，女儿都为他开个小型舞会，让他沉醉其中；79岁的王一晨收到孩子们送的体检卡，这份生日礼物10多年不爽约……所有“贴心礼物”，都是子女对长辈最长情的告白，令长辈脸上笑容舒展，这才是幸福老人该有的样子。

　　“我有一个好父亲，时光你别伤害他。”作为子女，让父亲的晚年感到快乐，最重要的是明白他真正需要的是什么。其实，最贴心的礼物，就是子女的孝顺和陪伴。

　　父亲节，别让孝心停留在朋友圈。陪伴父亲是我们最幸福的义务。为人子女者，不妨多和父亲沟通，多给予他爱意的表达，用沟通互动改变老人的一些思维定式和生活方式，让父亲的晚年更丰富多彩！（洛谭）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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