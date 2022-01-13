洛神公园护栏松动？园方：已开始维修

近日，有市民通过洛阳网“百姓呼声”反映，洛阳桥东侧、洛河北岸的洛神公园亲水木栈道上有多处护栏松动、开裂，存在安全隐患，希望相关部门尽快处理。

近日，有市民通过洛阳网“百姓呼声”反映，洛阳桥东侧、洛河北岸的洛神公园亲水木栈道上有多处护栏松动、开裂，存在安全隐患，希望相关部门尽快处理。

“现在天气热，晚上到洛神公园乘凉、散步的人很多，但洛神公园亲水木栈道上的安全隐患令人担忧。”市民郭先生说，前几天，他和家人到洛神公园散步，他无意间往木栈道的护栏上靠了一下，发现护栏松动严重。

郭先生说，洛神公园亲水木栈道延伸到洛河中，栈道下的水看起来很深，松动的护栏起不到应有的保护作用，万一发生意外，后果不堪设想。此外，护栏是木质的，有一些地方裂开了，容易划伤群众。

13日，记者来到洛神公园亲水木栈道，每隔一段距离，就能看到护栏上有“不要倚靠护栏”的提示牌。木栈道上确实有多处护栏松动严重，用手轻轻一推，护栏就会大幅度摇晃。

随后，记者将这些情况反映给了洛神公园管理单位。昨日，洛神公园管理单位的工作人员表示，他们已开始对洛神公园亲水木栈道松动、开裂的护栏进行检查、维修，“希望大家为了自己的安全和公园良好环境，爱护公物，不要倚靠、摇晃护栏”。

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