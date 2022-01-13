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孟津区加快推进总投资866.6亿元的110个省市区重点项目建设
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.13 08:30

　　孟津区两会近日召开，区政府工作报告提出，今年，该区将坚持稳字当头、稳中求进，深入贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求和国 家、省、市稳经济促增长系列部署，聚焦“率先挺进千亿级、成为核心增长极”，做大做强石化产业，加快推进110个省市区重点项目建设。

　　在产业发展方面，孟津区将重点围绕做大做强石化产业、狠抓重点项目建设、做优园区发展格局、强化要素服务保障发力。扎实做好洛阳石化百万吨乙烯 项目前期工作，加强工作统筹，完善配套设施，推动项目早日落地开工。加快推进投资41.5亿元的中硅高新电子信息材料转型升级、投资20亿元的联东U谷· 孟津国际企业港、投资15亿元的整区屋顶分布式光伏开发、投资10亿元的黎明化工院专用新材料等总投资866.6亿元的110个省市区重点项目建设。

　　为推动城市提质，孟津区将扎实推进城市有机更新，高质量完成12个老旧小区集中连片改造任务，加快牛步河、长华、瀍沟等安置区建设，完成28公 里燃气管网铺设改造、镇区集中供水中心提升、集中供热一次网工程建设。同时，设置潮汐停车位3000个，新建改建公厕15座、游园8座，提升次干道4条， 改造背街小巷4条，新建充电桩100个、社区体育公园2座。

　　在青年友好型城市建设上，孟津区将加快推进青年人才公寓项目，建成保障性租赁住房500套，新建“青年驿站”3个、配备床位200张，为青年人 提供多样化安居支持。实施创业培训“马兰花计划”，全年开展创业培训指导1000人次以上，打造创新平台4个，让青年人才竞相创新创业。

　　为加快推动乡村振兴“151”工作举措落地见效，孟津区将坚持以“清”促“建”，9月底前完成全区272个行政村“三清两建”任务。全年实现返 乡创业乡贤8000人以上，领办经营主体2000个以上，带动就业3万人以上。年底前实现“三变”改革所有行政村全覆盖、土地适度规模经营率70%以上、 所有行政村集体经济收入10万元以上。

　　此外，今年孟津区还将全面推进水资源节约利用，加快实施再生水循环利用、黄河渠灌区续建配套与节水改造等项目，推动小浪底南岸灌区工程10月顺 利试通水，持续做好西霞院水利枢纽输水及灌区工程建设服务协调，6月底前完成黄河渠水毁工程灾后重建、邙岭水土保持及排涝治理一期工程建设，确保全流域安 全度汛。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 王艳杰 通讯员 关晓萌）

　　2021年

　　2021年是中国共产党成立100周年和“十四五”规划开局之年，也是孟津区扬帆起航的第一年。

　　●全年实现地区生产总值553.5亿元，同比增长4.8%

　　●完成一般公共预算收入32.3亿元，同比增长9%

　　●完成社会消费品零售总额121.9亿元，同比增长8.1%

　　●完成固定资产投资280.7亿元

　　2022年

　　●新增高新技术企业10家、市级及以上创新平台30个

　　●国家科技型中小企业入库225家

　　●强力推进总投资110亿元的52个“三大改造”项目

　　●全力办好总投资22亿元的76项省市区重点民生实事
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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