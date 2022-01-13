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实施五大行动！洛阳多措并举建设数字强市
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.31 08:37

　　数字化转型加快推进！近日，记者从市工信局获悉，今年以来，我市围绕全方位建设数字强市总体目标，加快推动数字技术与实体经济深度融合，目前正在积极实施数字化基础设施建设等五大行动，多项建设取得突破性进展。

　　围绕数字基础设施建设行动——

　　我市以建成重要的信息通信核心枢纽节点城市为目标，目前建成开通5G基站8866个，在省内率先实现5G网络中心城区连续覆盖、乡镇及农村热点地区和3A级以上景区全覆盖，覆盖率达到97.1%；加快打造全市智能交通中心控制平台和生态环境综合指挥平台，已建成4个交通指挥平台，安装100余块智能电子公交站牌，完成新能源充电桩建设810个。

　　围绕数字核心产业壮大行动——

　　我市积极打造数字核心产业集群，前4个月全市电子信息产业营业收入108亿元，同比增长超20%；全市规模以上信息传输、软件和信息技术服务业增加值同比增长23.2%；推动大数据产业园进驻企业达1300家，已搭建旅游公共服务大数据产业技术研究院等4个省级大数据创新平台。

　　围绕实施数字融合应用创新行动——

　　我市大力推动重点领域数字化水平大幅提升，积极完善“1+N”行业工业互联网平台体系，截至目前累计推广应用机器人5000余台，培育省级智能车间(工厂)66家，工业互联网标识解析二级节点标识注册量达800万条、解析量达1600万条，综合工业互联网平台接入企业3000余家；在数字农业领域实现监测农业装备数量12万台，培训600余人次，建成全市农村产权交易信息服务平台和四级交易体系；通过加快服务业数字化转型，已推动全市大型企业电子商务应用率超过70%。

　　围绕实施数字治理能力提升行动——

　　我市以提升政府管理效率和服务能力为目标，实施数字政府建设，已实现60件跨事项、跨部门、跨层级联办“一件事”落地，建成5大基础、7大主题库数据库，梳理市级政务信息资源目录2947条，累计归集数据2.24亿条；在建设新型智慧城市上，已实现停车场、泊位、充电桩等查询支付功能“掌上办”，远程医疗服务覆盖市县乡村四级医疗机构。

　　围绕实施数字生态体系优化行动——

　　我市以打造技术创新平台和加快技术转化推广为重点，构建协同创新体系，以推动企业上云上平台和引进培育数字化服务商为重点，积极开展“企业上云上平台”深度行活动，目前累计推动“上云上平台”企业超9000家，帮助200余家企业现场开展诊断服务。

　　下一步，立足数字化转型战略，我市将积极发挥工作专班作用，围绕在数字基础设施建设等5大领域梳理出的重点任务、重点项目发力，加强统筹调度，力争率先建成全省数字化转型先行区和示范区，争创国家数字经济创新发展试验区。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 翟芳芳 栗擎）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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